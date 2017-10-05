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В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы

В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы
16+
Фото: Минэкологии РТ

В Лениногорске на пересечении улиц Трубная и Чайковского из-за сброса неочищенных канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы, об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

- В сточной воде превышено содержание аммония в 41 раз, нефтепродуктов – в 3,3 раза. В почве выявлено превышение азота аммонийного в 6,9 раз и нефтепродуктов – в 7 раз, - сообщили экологи.

На виновную организацию возбудили административное дело по статьям "Уничтожение плодородного слоя почвы [...]" и "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов".

Организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей, ей также необходимо будет в течение месяца устранить все нарушения.

Денис Зарипов, 04.02.2018, 00:13
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2018, 01:40
я там сажал опиумный мак. МАК, ребята! Кто мне это всё восстановит? Прокурор?
2
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Горожанин04 февраля 2018, 02:27
В ответ на комментарий пользователя
я там сажал опиумный мак. МАК, ребята! Кто мне это всё восстановит? Прокурор?
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Он тебе ещё и добавит.
0
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Горожанинммама04 февраля 2018, 03:32
В след надо ету часть почвы нейтрализовать удобрять органикой навозом и обработать.а куда в отравленный еше воздух и среду ''радоваться''.ну хотя бы торфом обезвредить.мөхәммәтҗанов икрам.
1
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Горожанин04 февраля 2018, 03:44
Чо, таки во всём Татарстане? ;-|
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