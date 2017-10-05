В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы

В Лениногорске на пересечении улиц Трубная и Чайковского из-за сброса неочищенных канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы, об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

- В сточной воде превышено содержание аммония в 41 раз, нефтепродуктов – в 3,3 раза. В почве выявлено превышение азота аммонийного в 6,9 раз и нефтепродуктов – в 7 раз, - сообщили экологи.

На виновную организацию возбудили административное дело по статьям "Уничтожение плодородного слоя почвы [...]" и "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов".

Организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей, ей также необходимо будет в течение месяца устранить все нарушения.