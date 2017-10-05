На улице Баумана рассказали, что «фосфатные» моющие средства приводят к массовым смертям

В центре Казани на улице Баумана сегодня активисты рассказали горожанам о том, что ежедневное использование моющих средств с содержанием фосфора приводит к гибели сотен живых организмов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Среди желающих был проведен опрос-анкетирование с призывом использовать экологичные моющие средства.

- Поступление в водоёмы значительного количества фосфорсодержащих соединений связано с использованием бытовой химии, в том числе различных моющих средств. Попадая в водоемы, соединения фосфора способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей, препятствующих дальнейшему поступлению кислорода в водные объекты. Кроме того, разрастание сине-зеленых водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсичных веществ, приводящих к гибели живых организмов в водных объектах, - говорится в сообщении.

Также из-за этого ухудшается качество воды.

Напомним, ранее глава Минэкологии РТ Фарид Абдулганиев призвал жителей Татарстана отказаться от использования моющих средств с содержанием фосфора ради чистоты озер и рек. По его словам, лучше использовать в быту бесфосфатные моющие средства с минимальным содержанием фосфора. Такая продукция производится в Татарстане.

Он также отметил, что в прошлом году в Казани произошел массовый мор рыбы и уток. Как объяснили экологи, это произошло из-за жары.