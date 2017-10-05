Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде

Большинство проголосовавших читалей ProKazan.ru намерены болеть за спортсменов, несмотря на то, что они намерены выступить под нейтральным флагом. Об этом свидетельствуют данные опроса.

45 участников опроса кликнули, что будут болеть за спортсменов. Практически одинаково голоса распределились между теми, кто категорично настроен и считает сборную предателями, и теми, кто вообще не смотрит Олимпийские игры - по 35 и 35 голосов соответственно.