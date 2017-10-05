Наверх
Наезд начальника уголовного розыска на пешехода в Альметьевске: он ехал без прав
00:01, сегодня6
В Татарстане из-за канализационных стоков был уничтожен слой плодородной почвы
00:13, сегодня4
На улице Баумана рассказали, что "фосфатные" моющие средства приводят к массовым смертям
00:01, сегодня4
Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде
18:08, 03.02.201819
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
Житель Татарстана лишился руки после нападения собаки
16:07, 03.02.201847
Реклама
МВД РТ о задержанных подростках на Жилплощадке: «Они предполагаемые участники группировки»
15:40, 03.02.201857
В Нижнекамске в подъезде зарезали мужчину, предполагаемый убийца задержан
15:03, 03.02.20188
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
В Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных освобождением Мусина
14:21, 03.02.201875
Замминистра здравоохранения РТ суд отправил под домашний арест
13:47, 03.02.201827
Источник: пьяный начальник уголовного розыска Альметьевска сбил человека и скрылся
13:17, 03.02.201853
По делу о мошенничестве Минздрава РТ арестовали завкафедрой КФУ
11:52, 03.02.201828
Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании
11:10, 03.02.201815
В Казани еще одного вербовщика «Хизб ут-Тахрир» посадили на 17 лет
10:38, 03.02.201829
Увеличится ли в Казани плата за проезд в общественном транспорте?
09:00, 03.02.201853
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны
08:53, 03.02.201810
В Казани потеплеет и выпадет небольшой снег
08:16, 03.02.20183
Во «Внуково» кинологи проверяли самолет рейса Москва — Казань из-за подозрительных женщин
08:04, 03.02.201822
Вице-президент "Лукойла" написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани
20:19, 02.02.201859
На Жилплощадке спецотряд полиции со "стрельбой" задержал около тридцати парней
19:43, 02.02.201878
В Казани прокуратура предупредила продавца за детские футболки со "шпаной" и "соской"
17:59, 02.02.201832
В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
17:49, 02.02.20183
"Отсутствие элементарной дисциплины": в Ростехнадзоре назвали причины ЧП на пороховом
17:30, 02.02.20186
В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги
17:14, 02.02.201815
Минюст России утвердил новые правила регистрации брака
16:33, 02.02.201811
Штормовой ветер и ледяной дождь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды
16:32, 02.02.201827
В Казани признали банкротом экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина
16:07, 02.02.201860
Стало известно, в каких районах Татарстана больше всего болеют раком
16:05, 02.02.201823
В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍
15:55, 02.02.201811
Глава исполкома Тюлячинского района покинул свой пост
15:07, 02.02.201818
Минниханов представил нового директора Казанского вертолетного завода
14:51, 02.02.201811
В Татарстане предложили сделать прямыми выборы мэров и глав районов
14:31, 02.02.201831
На улице Тэцевская водитель автобуса протаранил грузовик
14:25, 02.02.201830
В Казани осудили банду подростков-«рабовладельцев», которые надругались над парнем
14:07, 02.02.201835
На Олимпиаду от Татарстана поедут "Месси с клюшкой" и лыжник, покоривший "гору-убийцу"
13:20, 02.02.201821
ВТБ Страхование выступит партнером марафона к Всемирному дню борьбы против онкологии
13:12, 02.02.20181
Куда в Казани можно сводить свою вторую половину на 14 февраля?
13:08, 02.02.201815
В феврале татарстанцы будут отдыхать три дня подряд
12:26, 02.02.201815
Под Казанью пятьсот домов остались без газа из-за аварии
11:54, 02.02.201815
В Казани осудили студента-иностранца, который за взятку хотел заселиться в общежитие
11:37, 02.02.201816
Жители Татарстана стали тратить больше денег на еду
11:35, 02.02.201832
В Казани стартовал суд против жены экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина
11:05, 02.02.201836
Появилось видео ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека, включая студентов
11:04, 02.02.201834
СМИ: в Нижнекамске горожане пожаловались на головную боль из-за серого снега
10:35, 02.02.201819
Около "Парк Хауса" погиб парень, выпавший из своей квартиры
10:20, 02.02.201821
На автомобильном заводе «Камаза» сменился директор
10:11, 02.02.201811
Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор
09:41, 02.02.201833
В Сабинском районе Татарстана назначили нового руководителя исполкома
09:19, 02.02.201816
В казанском парке Урицкого для мам грудничков появилась пеленальная комната
08:54, 02.02.201825
Сугробы в Казани сравнили с размерами собак
08:34, 02.02.201839
В спорткомплексе Иннополиса произошел пожар
08:01, 02.02.201841
Сегодня в Казани ожидается 14 градусов мороза
06:19, 02.02.20182
"Изо рта шла пена": на трассе в Татарстане мужчина погиб во время ремонта своего авто
18:43, 01.02.201828
В Казани прокуратура проверила перевозчиков после ДТП с автобусами. Нашли сотни нарушений
18:10, 01.02.201856
В Казани досрочно сдали дом для дольщиков в новом жилом комплексе
17:20, 01.02.201824
Из «Рубина» ушли еще два легионера
17:01, 01.02.201820
Верховный суд РТ разрешил выплачивать компенсации всем родственникам погибших в ДТП
16:56, 01.02.201810
В Татарстане Ford столкнулся с фурой: погибли три человека
16:34, 01.02.201825
В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова
15:59, 01.02.201835
Завтра в Казани ожидается снег и 14 градусов мороза
15:59, 01.02.20182
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде

Большинство читателей ProKazan.ru все равно намерены болеть за спортсменов на Олимпиаде
16+
Фото: кадр видео Первого канала

Большинство проголосовавших читалей ProKazan.ru намерены болеть за спортсменов, несмотря на то, что они намерены выступить под нейтральным флагом. Об этом свидетельствуют данные опроса.

45 участников опроса кликнули, что будут болеть за спортсменов. Практически одинаково голоса распределились между теми, кто категорично настроен и считает сборную предателями, и теми, кто вообще не смотрит Олимпийские игры - по 35 и 35 голосов соответственно.

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 18:08

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Народ03 февраля 2018, 18:35
После развала Союза , страна прогнулась под американцами ,. А футболисты ни разу не заняли первое место , стыд и позор !!!!!!!
6
12
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
После развала Союза , страна прогнулась под американцами ,. А футболисты ни разу не заняли первое место , стыд и позор !!!!!!!
Развернуть
А до развала СССР наши футболисты первое место никому не уступали?
6
4
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
А до развала СССР наши футболисты первое место никому не уступали?
Развернуть
Советский футбол все же по качественней был . а вообще -"болеть" - плохое слово .
1
10
Согласны с автором?
Дмитрий03 февраля 2018, 20:54
Большинству давно пох-р до спортцменов ии до спорта в целом !! Проблем и забот у народа сейчас хватает !!
Лучший комментарий
0
15
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
После развала Союза , страна прогнулась под американцами ,. А футболисты ни разу не заняли первое место , стыд и позор !!!!!!!
Развернуть
А сейчас собрались на соревнования без Родины, без флага. Уважающий себя страна проигнорировала бы эту олимпиаду. Но всё решают сейчас деньги, золото, автомобили и квартиры. Даже можно догадаться, как их после будут встречать '' в трудных условиях.,они как герои, поехали сражаться и не упали духом ''. Тьфу. Больше вызывают уважение спортсмены лыжники, которые отказались ехать.
1
9
Согласны с автором?
Роман03 февраля 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас собрались на соревнования без Родины, без флага. Уважающий себя страна проигнорировала бы эту олимпиаду. Но всё решают сейчас деньги, золото, автомобили и квартиры. Даже можно догадаться, как их после будут встречать '' в трудных условиях.,они как герои, поехали сражаться и не упали духом ''. Тьфу. Больше вызывают уважение спортсмены лыжники, которые отказались ехать.
Развернуть
Они потом вернуться оттуда где "прогнулись",и бюджетные деньги хапнут.Как по другому эту профессию назвать?))
1
5
Согласны с автором?
Хатуль Мадан03 февраля 2018, 22:54
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас собрались на соревнования без Родины, без флага. Уважающий себя страна проигнорировала бы эту олимпиаду. Но всё решают сейчас деньги, золото, автомобили и квартиры. Даже можно догадаться, как их после будут встречать '' в трудных условиях.,они как герои, поехали сражаться и не упали духом ''. Тьфу. Больше вызывают уважение спортсмены лыжники, которые отказались ехать.
Развернуть
Часы Судного дня (англ. Doomsday Clock) — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

B-|
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 23:00
Если будет интересно, я буду смотреть, если нет - то нет. Болеть? Минздрав предупреждает, что это вредно.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 23:14
зачем смотреть эту блевотину? Вы чо спорт за бюджетные деньги ЭТОВОРОВСТВО чинуши олигофрены пусть спортсмены на сови ездят на х..й они не нужны??? ДОЛОЙ СПОРТ!!! тунеядцы идиоты спорстмены вопу всех вас иваш спорпт!! НИКТО ЕГОНЕСМОРИТ НЕВРИТЕ!!! дебилизм! мутконанары минспортана колыму!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 23:15
дурдом ваш спорти олгофрены читатели проказана блевотные вы все
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 23:23
В ответ на комментарий пользователя
Они потом вернуться оттуда где "прогнулись",и бюджетные деньги хапнут.Как по другому эту профессию назвать?))
Развернуть
Простиспорт
1
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2018, 23:29
В ответ на комментарий пользователя
Они потом вернуться оттуда где "прогнулись",и бюджетные деньги хапнут.Как по другому эту профессию назвать?))
Развернуть
Спортошлюхи
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 00:18
Позор России.не буду смотреть,блевотину.хотя бы взяли бы символику Татарстана чем выступат безродными бомжами.лыжникам уважение.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 00:20
Бомжи поедут.без родины,на мою деньги с налогов.позорить меня.тьфу.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 00:21
Под флагом Татарстана надо им.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 02:01
Заигрались ... Сплошная фальш. МОК ЛАЖАНУЛСЯ!!!! Медали эти, пусть себе в носы повесят.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 02:27
В ответ на комментарий пользователя
Под флагом Татарстана надо им.
Развернуть
Ты что как с луны. Без флага, без Родины. Только такие условия.от МОК. А ты всё, татарстанским триколором машеш. Иди спать.
0
1
Согласны с автором?
бгаааа04 февраля 2018, 02:39
В ответ на комментарий пользователя
Ты что как с луны. Без флага, без Родины. Только такие условия.от МОК. А ты всё, татарстанским триколором машеш. Иди спать.
Развернуть
https://
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2018, 03:47
Болеют больные B-|
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru