В Нижнекамске в подъезде зарезали мужчину, предполагаемый убийца задержан

В полночь 2 февраля в Нижнекамске, в доме №83 по проспекту Мира было обнаружено тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями в груди. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

Выяснилось, что у убитого был конфликт с неким знакомым. Сотрудники полиции проверили причастность мужчины к преступлению, а после - задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, что 3 недели назад республику потрясла история убийства нижнекамской лыжницы Гульшат Котенковой. Ее зарезали осколком бутылки в форме «розочки». Убийца свою вину признал.