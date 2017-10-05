Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании

Авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir получили официальное разрешение на полеты Москва Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства гражданской вариации Египта Басема Абделя Карима.

Представитель Египта пояснил, что разрешения для работы действуют с 1 февраля. Однако прежде чем совершать полеты, авиакомпании нужно продать на билеты на рейсы. Сколько продлится задержка, неизвестно.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прекращено в сентябре 2015 года после крушения авиалайнера над Синаем, где погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Произошедшее признали террористическим актом. Выяснилось, что египетская сторона уделяла недостаточно серьезные требования к безопасности. По инициативе России полеты запретили до тех пор, пока все замечания не устранят.