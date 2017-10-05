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Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании

Между Россией и Египтом возобновляются полеты: разрешение получили две авиакомпании
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Фото: pixabay.com

Авиакомпании «Аэрофлот» и EgyptAir получили официальное разрешение на полеты Москва Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства гражданской вариации Египта Басема Абделя Карима.
Представитель Египта пояснил, что разрешения для работы действуют с 1 февраля. Однако прежде чем совершать полеты, авиакомпании нужно продать на билеты на рейсы. Сколько продлится задержка, неизвестно.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прекращено в сентябре 2015 года после крушения авиалайнера над Синаем, где погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Произошедшее признали террористическим актом. Выяснилось, что египетская сторона уделяла недостаточно серьезные требования к безопасности. По инициативе России полеты запретили до тех пор, пока все замечания не устранят.

Ольга Плешкова, 03.02.2018, 11:10
Тэги: Туризм, Отмена рейсов в Египет и Турцию
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Комментарии

Денис03 февраля 2018, 11:34
Поскорее бы шарм эль шейх открыли
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Горожанин03 февраля 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Поскорее бы шарм эль шейх открыли
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ближе к выборам откроют.
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4
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Горожанин03 февраля 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
ближе к выборам откроют.
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Ага кто проголосует за Пу, тот только поедет в Шарму. :-D
3
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Путин ВВ03 февраля 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Ага кто проголосует за Пу, тот только поедет в Шарму. :-D
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Кто проголосует за Путина тот будет жить счастливо :-D
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Горожанин03 февраля 2018, 12:56
Ебипет, Ебипет. Все на Мальдивы или Мёртвое море, Исраэль. :-P
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Сергей богданов03 февраля 2018, 13:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
2
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Горожанин03 февраля 2018, 13:40
наконец то путин офигел то продукты запрещает нам то египет кто это лысый??А??? сам он создал игил чтобв сирию залезть сам исамолет взорвал..чтобпредлог был а вы идиоты верите



известночтобомба взорвалась всалоне в него арабы невходли известно чтобомба взорвалсь в кресле накотром из питера летела славянка из питера молодая девушка.... вПИТЕРЕ вложили бомбу в вспинку кресла..
а выерите дураки вы все!!!!!!
5
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Горожанин03 февраля 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
наконец то путин офигел то продукты запрещает нам то египет кто это лысый??А??? сам он создал игил чтобв сирию залезть сам исамолет взорвал..чтобпредлог был а вы идиоты верите



известночтобомба взорвалась всалоне в него арабы невходли известно чтобомба взорвалсь в кресле накотром из питера летела славянка из питера молодая девушка.... вПИТЕРЕ вложили бомбу в вспинку кресла..
а выерите дураки вы все!!!!!!
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Откуда тебе все это известно, идиота кусок! Ты там был что ли? Иди укол сделай. Уборку в самолете производили сотрудники аэропорта вылета. Заложили в Питере. Стукнись об стену своим кочаном, дебил.
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Горожанин03 февраля 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Откуда тебе все это известно, идиота кусок! Ты там был что ли? Иди укол сделай. Уборку в самолете производили сотрудники аэропорта вылета. Заложили в Питере. Стукнись об стену своим кочаном, дебил.
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Это всем известно. Понял кому вгыодено подлумай а днебилы те ктоверит родномупарвительству и солцеликому понял сдохни сам у тебя кочекрыжка вместо головы правильночел все написал а ты дурак
веришь начальнику ??
значит ты опущенный
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Горожанин03 февраля 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
наконец то путин офигел то продукты запрещает нам то египет кто это лысый??А??? сам он создал игил чтобв сирию залезть сам исамолет взорвал..чтобпредлог был а вы идиоты верите



известночтобомба взорвалась всалоне в него арабы невходли известно чтобомба взорвалсь в кресле накотром из питера летела славянка из питера молодая девушка.... вПИТЕРЕ вложили бомбу в вспинку кресла..
а выерите дураки вы все!!!!!!
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сурово , но..возразить то нечего
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Горожанин03 февраля 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Откуда тебе все это известно, идиота кусок! Ты там был что ли? Иди укол сделай. Уборку в самолете производили сотрудники аэропорта вылета. Заложили в Питере. Стукнись об стену своим кочаном, дебил.
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в салон наших самолетов арабов не пускали никогда ты дерьма кусок чел правду пишет
а ты врешь
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Горожанин03 февраля 2018, 15:42
а я летал вегипет все это время пегасуосм и туркишами....вообще регуляркой лучше и букинг лучше чем турагенства не хочу зависеть от наших так называемых властей.

разрешили...ну ну нах пошли все эти власти .искренне считаю их всех педиками
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