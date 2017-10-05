«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за погодных условий приняла решение перенести дату вылета десятков рейсов из Шереметьево. В списках также оказались Казань и Набережные Челны. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Рейс SU1196 Шереметьево — Казань, который должен был вылететь в 23.50, переносится на 4 февраля 02.30. Рейс из Казани в Шереметьево SU1279 на 3 февраля перенесен с 7 утра на 8.40. Еще один самолет рейса SU1193 отложил вылет с 18.15 на 20.20.

Существенней всего время изменилось у рейса SU1250 Шереметьево — Набережные Челны: 3 февраля он должен был вылететь в 21.20. Новое время отправления значится 4 февраля 2.20.

Напомним. что d Татарстане ожидается сильное ухудшение погодных условий из-за выхода на Европейскую часть территории России активного циклона. 4-5 февраля при прохождении атмосферных фронтов ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, а также сильный порывистый ветер до 19-24 м/с.