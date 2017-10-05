Во «Внуково» кинологи проверяли самолет рейса Москва — Казань из-за подозрительных женщин

В Москве, в аэропорту «Внуково», служба безопасности проверила самолет после того, как один из пассажиров внезапно отказался от полета в Казань. Как сообщают СМИ, ему показались подозрительными две женщины.



После отказа мужчины лететь, командир воздушного судна высадил пассажиров. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Те с собаками проверили салон, а также багажный отсек лайнера на наличие подозрительных вещей. Ничего обнаружено не было.



В итоге недоверчивый пассажир решил все-таки лететь, но следующим рейсом. Все остальные были отправлены в Казань после задержки борта. Официально задержка связана «по техническим причинам».