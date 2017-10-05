«Отсутствие элементарной дисциплины»: в Ростехнадзоре назвали причины ЧП на пороховом

Одной из важнейших причин ЧП на Казанском пороховом заводе стало отсутствие элементарной дисциплины на предприятии, об этом стало известно сегодня на совещании с участием глав Приволжского управления Ростехнадзора Борисом Петровым.

- Проведенные проверки на пороховом заводе, допустившем наибольшее количество аварий в прошлые годы, показали, что производственный контроль осуществляется достаточно формально. Обследования, осуществляемые работниками служб производственного контроля, носят поверхностный характер, - заявил Борис Петров.

По словам начальника организационно-аналитического управления Ростехнадзора Сергея Кирюхина, причиной серии ЧП на пороховом заводе послужила "не столько изношенная на 90 процентов оборудование, сколько отсутствие элементарной дисциплины, выразившейся в непроведении осмотров и тщательной уборки оборудования и помещений". Он заметил, что завод с 2015 года является "генератором" аварии в округе.

- Смена руководства предприятия и принятие программ по модернизации позволяет надеяться на улучшение ситуации в аварийном смысле. <…> Однако преобладание в фактах расследования аварий организационных причин заставляет задуматься об уровне грамотности и профессионализма промышленных предприятий, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский пороховой завод во время проведения чемпионата мира по футболу будет переведен на особый режим работы. "Будет пересматриваться режим работы. Предприятие остановить невозможно – нужно разбираться во всех тонкостях порохового производства, чтобы это понять", - сообщили на заводе. На заводе отметили, что процесс будет налажен очень строго, чтобы не возникло опасений.