В Альметьевске двое мужчин напали с ножом на таксиста, забрав телефон, рацию и деньги

В Альметьевске двое местных жителей напали на 52-летнего таксиста из компании "Мактаминка", под угрозой ножа забрав у него сотовый телефон, рацию и 700 рублей. Об этом сообщили в ГИБДД, подробности рассказал источник ProKazan.ru.

Нападение произошло около полуночи 24 января.

- Около дома по улице Лазо двое мужчин забрали у таксиста деньги, телефон Samsung и рацию всего на общую сумму около 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время двух нападавших удалось задержать сотрудникам ГИБДД, они оказались ранее судимыми 42-летним и 28-летним жителями города, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено дело по статье "Разбой", оба нападавших были арестованы.