Минюст России утвердил новые правила регистрации брака

Министерство юстиции России утвердило новые правила оформления документов о заключении брака в органах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщают "Известия"

Так, на регистрацию ЗАГСам теперь отводится не более 113 минут, а на расторжение — в два раза меньше времени.

Если у жениха или невесты ко дню свадьбы истекает срок действия паспорта, менять который положено в 20 и 45 лет, то документ необходимо успеть заменить до церемонии. При этом заявление сотрудники органа обязаны принять.

Также паспорт должен быть новым, если на странице «семейное положение» уже нет места для проставления штампа.

Кроме того, в новом регламенте сказано, что торжественная церемония должна проходить в специально оформленном помещении и с торжественной речью специалиста загса, чего ранее прописано не было.

По-прежнему запрещено регистрировать браки между родителями и детьми, с внуками, между братьями и сестрами, которые имеют общего родителя, а также между усыновителями и усыновленными.

Помимо этого, нельзя заключать акт с лицами, страдающими психическими расстройствами.