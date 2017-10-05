Минниханов представил нового директора Казанского вертолетного завода

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня представил коллективу Казанского вертолетного завода нового гендиректора. Им стал Юрий Пустовгаров, ранее занимавший должность управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов пожелал новому гендиректору успехов и дальнейшего развития завода.

Напомним, предыдущий гендиректор Вадим Лигай занимал должность с мая 2007 года, после своего ухода с завода он назначен на должность заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" по инфраструктурному развитию.

Кстати



Казанский вертолетный завод производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира, входит в холдинг "Вертолеты России".