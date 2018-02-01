Под Казанью пятьсот домов остались без газа из-за аварии

Под Казанью в селе Высокая Гора сегодня ночью пятьсот домов из-за аварии остались без газа,об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Первым об отключении газа сообщил в 3:30 житель одного из домов по Малиновой улице, выяснилось, что газа нет у 1300 жителей пятиста домов села.

К 7:00 были завершены работы по восстановлению газоснабжения, причиной инцидента стала неисправность оборудования на газораспределительной станции.

Отметим, что сегодня ночью температура в этом районе достигала -15 градусов.