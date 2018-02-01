Жители Татарстана стали тратить больше денег на еду

Жители Татарстана в прошлом году начали тратить больше денег на питание, оборот розничной торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) вырос сразу на 3,8 процента до 399,8 млрд руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

К примеру, расходы на одного жителя достигли 103,1 тысячи рублей в год, что составляет 47,3 процентов от всех трат. Также в Татарстане стали оставлять больше денег в ресторанах и кафе. Оборот общественного питания вырос на 3,6 процента, до 39,9 млрд рублей.

Отмечается, что в республике впервые за три года начала расти потребительская активность населения. За январь–декабрь 2017 года объем оборота розничной торговли достиг 843,9 млрд руб, он вырос на 2,8 процента. При этом в 2015 году оборот розничной торговли упал на 12,8 процентов, в 2016 году — на 2 процента.

В Татарстане у жителей при этом вновь не выросли доходы, реальные денежные доходы населения за январь–ноябрь прошлого года сократились на 2,1 процента. По данным Татарстанстата, среднедушевой денежный доход за этот период составил 31,15 тыс. руб.

Напомним, что Татарстан в рейтинге регионов России по медианной зарплате занял 39 место из 85 с медианной зарплатой в 22,7 тысяч рублей. При этом лишь 1,64 процентов работников получают свыше 100 тысяч рублей в месяц и 11,3 процента получают зарплату ниже 10 тысяч рублей.