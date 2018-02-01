В Казани осудили студента-иностранца, который за взятку хотел заселиться в общежитие

В Казани осудили 23-летнего студента-заочника из Туркменистана, который за взятку хотел заселиться в общежитие, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что 11 января 2017 года подсудимый передал 2,5 тыс рублей должностному лицу одного из казанских вузов, чтобы тот его без договора заселил в общежитие до окончания сессии.

Однако действия студента были пресечены.

- Свою вину он полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - говорится в сообщении.

Таким образом, суд приговорил его к штрафу в размере 15 тыс рублей в доход государства.