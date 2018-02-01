В Казани стартовал суд против жены экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина

В Казани Вахитовский районный суд начал рассматривать иск временной администрации ПАО «Татфондбанк» к жене Роберта Мусина — Лидии Мусиной. Сам экс-глава ТФБ является третьим лицом по делу.

Как пишет «Реальное время» АСВ пытается взыскать с Мусиной непогашенный кредит в размере 125 млн рублей, выданный «Татфондбанком» Роберту Мусину.

Сообщается, что ее представитель ходатайствовал об истребовании договора залогового счета, который в соответствии с законом о банковской тайне не может быть получен ответчиком самостоятельно, а представитель истца возражал.

В результате судья постановила ходатайство ответчика удовлетворить и отложить заседание до истребования документов.

Напомним, ранее сообщалось, что Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. О переводе Мусина на домашний арест ходатайствовал следственный комитет, заявив, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Роберт Мусин был арестован 3 марта 2017 года. По версии следствия, обвиняемый в том числе причастен к хищению у ЦБ кредитов на 3,1 млрд рублей. В одно дело были объединены более 20 эпизодов, ущерб по которым превысил 50 млрд рублей.