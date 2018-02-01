СМИ: в Нижнекамске горожане пожаловались на головную боль из-за серого снега

В Нижнекамске горожане начали жаловаться на головные боли и резь в глазах из-за выпавшего серого снега, об этом сообщает телеканал "НТР".

Серый снег выпал около четырех дней назад, причиной такого окраса мог стать нефтяной кокс, который складирует на базе компания "Урал-логистик", при этом продукт не огорожен и не изолирован.

В самой компании заявили, что кокс действительно разлетелся из-за сильного ветра, но отметили, что он безопасен для здоровья. В любом случае в компании пообещали устранить проблему в ближайшие дни.

В Министерстве экологии между тем также проверяют снег, жалоба к ним поступила через портал госуслуг, уже взяты пробы снега. Результаты анализов будут готовы через 7−10 дней

Напомним, ранее сообщалось, что серый снег выпал и в Чистополе. Источник такой окраски в этом городе неизвестен.