Около «Парк Хауса» погиб парень, выпавший из своей квартиры

В Казани на проспекте Ямашева погиб 29-летний парень, выпавший из окна своей квартиры, информацию из соцсетей, появившуюся сегодня, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Вечером 26 января около дома №50 был найден парень с многочисленными травмами, его госпитализировали, он скончался уже в больнице. Выяснилось, что он выпал из окна своей квартиры, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.