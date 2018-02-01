На автомобильном заводе «Камаза» сменился директор

На автомобильном заводе ПАО «Камаз» назначен новый директор. Им стал 35-летний Николай Удельнов, сообщают «Вести Камаза».
Ранее эту должность занимал Николай Светличный, который проработал на этом посту 5 лет.
Справка
Николай Удельнов родился и вырос в Набережных Челнах. Окончил Камский государственный политехнический институт по специальности «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов». Трудовую деятельность начал на автомобильном заводе инженером-технологом 3-й категории. Также работал заместителем начальника цеха, начальником цеха. С 2008-го был главным диспетчером «КАМАЗа», потом заместителем директора ДУП. С октября 2016-го занимал должность заместителя директора автомобильного завода по специальной технике. Женат, воспитывает троих детей.