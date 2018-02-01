В Казани досрочно сдали дом для дольщиков в новом жилом комплексе

В Казани на улице Роторная для дольщиков "Фона" досрочно сдали первый из трех домов на 346 квартир в ЖК "Возрождение", об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Около 35 процентов квартир в этом доме передадут дольщикам. Работы начали в октябре 2016 года, завершили в декабре прошлого года. По договору дом должны были сдать в июне 2018 года, однако его ввели в эксплуатацию на полгода раньше.

Два других дома этого жилого комплекса также планируется сдать досрочно.

По новым нормативам в доме установлены поквартирные тепловые счетчики. Если владелец квартиры временно не живет дома, то можно перекрыть тепло в его квартире. За счет этого экономия управляющей компании на тепле может достигать 40 процентов.