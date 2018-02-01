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В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова

В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова
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Фото: pixabay.com

В Азнакаево в доме у 55-летнего безработного мужчины сотрудники МВД нашли автомат Калашникова, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

- Обыски прошли в середине январе в доме по улице Кирова. Был найден АК-47 1993 года выпуска без номера, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили ProKazan.ru.

Также утром 29 января в Пестречинском районе в селе Пановка у 40-летнего работника местной средней школы нашли около 60 граммов пороха и 6 патронов 12 калибра. Сейчас также идет проверка.

N. Vildanov, 01.02.2018, 15:59
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

Хатуль Мадан01 февраля 2018, 16:29
АК-47 1993 года выпуска???

:-D:-D:-D
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6
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Хатуль Мадан01 февраля 2018, 16:30
Кстати, нет никакого "АК-47". Автомат первого выпуска назывался просто АК, потом пошел АКМ с модификациями :-P
0
9
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Горожанин01 февраля 2018, 16:31
или сдал кто или похвастался дебил не тому)
Лучший комментарий
0
18
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Горожанин01 февраля 2018, 16:34
А вот в Заинске нашли огромные залижи дрогоценных камней
2
2
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Горожанин01 февраля 2018, 16:42
А что они у него дома делали? Ордер есть?
1
4
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Горожанин01 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, нет никакого "АК-47". Автомат первого выпуска назывался просто АК, потом пошел АКМ с модификациями :-P
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А вы уважаемый про АК-74,АКМС, АКСУ не забыли нет?
1
1
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Сын колхозников01 февраля 2018, 18:00
АК_47 - может оказаться только в китае и Анголе. АКм- я носил"через день на- ремень " в 1970 году... Калибр_7.62.Ак-75 появился позже, калибр-5.56-ПОЯВИЛСЯ ПОЗЖЕ...
3
2
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Димас люблю пивас01 февраля 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
АК-47 1993 года выпуска???

:-D:-D:-D
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Так скорее всего калибра 6 мм с пневмоприводом :-D
Полицаи, они такие ...
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
АК_47 - может оказаться только в китае и Анголе. АКм- я носил"через день на- ремень " в 1970 году... Калибр_7.62.Ак-75 появился позже, калибр-5.56-ПОЯВИЛСЯ ПОЗЖЕ...
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наверно ак 74 калибр 5-45 ? 8-*
1
3
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Инопланетянин01 февраля 2018, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
А вот в Заинске нашли огромные залижи дрогоценных камней
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0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
А вот в Заинске нашли огромные залижи дрогоценных камней
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Зализал? 8-*
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 19:31
у 40-летнего работника местной средней школы нашли около 60 граммов пороха и 6 патронов 12 калибра. Ну все дело века будет! Посадят на десятку! Небось от дедушки охотника неликвид остался. Помнится в восьмидесятом я стрельбой занимался. Так этих патронов от мелкашки дома кучи валялись. Каждую тренировку настреливали по паре пачек и еще домой штук по 30 утаскивали, а потом шалили на пустырях.
0
7
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Горожанин01 февраля 2018, 20:29
Тяжело в деревне без НАГАНА.
0
5
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Горожанин01 февраля 2018, 21:11
В ответ на комментарий пользователя
у 40-летнего работника местной средней школы нашли около 60 граммов пороха и 6 патронов 12 калибра. Ну все дело века будет! Посадят на десятку! Небось от дедушки охотника неликвид остался. Помнится в восьмидесятом я стрельбой занимался. Так этих патронов от мелкашки дома кучи валялись. Каждую тренировку настреливали по паре пачек и еще домой штук по 30 утаскивали, а потом шалили на пустырях.
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тоже так подумал.
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Тяжело в деревне без НАГАНА.
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в поле - срать, а там чурбаны,
хрен их выцелишь с нагана,
ты в носок скорей насри,
и кидай, кидай....
не спи.
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 22:23
Бывший "чеченец"
0
0
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не горожанин01 февраля 2018, 22:54
В ответ на комментарий пользователя
АК_47 - может оказаться только в китае и Анголе. АКм- я носил"через день на- ремень " в 1970 году... Калибр_7.62.Ак-75 появился позже, калибр-5.56-ПОЯВИЛСЯ ПОЗЖЕ...
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АК103 под Натовский размер появился много позже 1993 года и это не он. Это вообще не АК47 на фото...
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Горожанин01 февраля 2018, 23:15
Ак-47 это первая модель принятая на вооружение в конце 40-х. Была такая официальная марка. Она является модернизацией германской штурмовой винтовки StG-44 , созданной легендарным Хуго Шмайссером в 1942 году. В 1944 году принята на вооружение германской армии. В 1945 году все оборудавние, техническая документация,технолог. оснастка и 100 готовых автоматов StG-44 и все все комплектующие к ним были вывезены в г. Ижевск на завод ,,Ижмаш,,.Вскорее туда выехали все конструкиорское бюро Х. Шмайссера с семьями бля работы на ,,Ижмаше,, Через два года появился автомат ,,АК-47,, который как близнец похож на ,,StG-44,, даже внешне. А внутри состоит из одинаковых узлов и частей. В 1947 году на заводе появился ,, талантливый самоучка, с 7-ю классами образования Михаил Калашников, прибывший с Ковровского завода. Конструкторы Шмайссера и он сам уехали с ,,Измаша,, в 1952 году. В советское время об штурмовой винтовке ( или по нашему- автомате ) ,, StG- 44,, нигде не упоминалось, ни в одной книге о стрелковом оружии ее не было. Я случайно нашел ее только в фундаментальном труде ,,Материальная часть стрелкового оружия,, т.2 А.А. Благонравова , главного советского теоретика стрелкового оружия. Но это было закрытое издание- учебник для военных академий. А Калашников даже в конце жизни не признался в своем плагиате. Так и помер не покаявшись.
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Горожанин01 февраля 2018, 23:48
Песдеш
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Горожанин02 февраля 2018, 00:01
Автомат Шмайссера, гордится нечем
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Горожанин02 февраля 2018, 00:13
Шмайссер вооружил нем. армию первым в мире пистолетом- пулеметом еще в первую мировую войну, модель МР-18.
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Горожанин02 февраля 2018, 00:23
С каких пор горсть пороха стала криминалом, и простой ожотничий патрон? Дожили, бля.Простому человеку осталось только ,,оружие Раскольникова,,, а у ментов дома сплошь нарезные стволы сверх нормы закона.
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанин02 февраля 2018, 01:07
В ответ на комментарий пользователя
у 40-летнего работника местной средней школы нашли около 60 граммов пороха и 6 патронов 12 калибра. Ну все дело века будет! Посадят на десятку! Небось от дедушки охотника неликвид остался. Помнится в восьмидесятом я стрельбой занимался. Так этих патронов от мелкашки дома кучи валялись. Каждую тренировку настреливали по паре пачек и еще домой штук по 30 утаскивали, а потом шалили на пустырях.
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Это еще 30 лет назад пародировали, в в рашке ничего НИЗЗЗЯЯЯ B-|

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Горожанин02 февраля 2018, 01:08
В ответ на комментарий пользователя
С каких пор горсть пороха стала криминалом, и простой ожотничий патрон? Дожили, бля.Простому человеку осталось только ,,оружие Раскольникова,,, а у ментов дома сплошь нарезные стволы сверх нормы закона.
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власть жидко гадит
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