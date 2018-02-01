В Татарстане у мужчины дома нашли автомат Калашникова

В Азнакаево в доме у 55-летнего безработного мужчины сотрудники МВД нашли автомат Калашникова, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

- Обыски прошли в середине январе в доме по улице Кирова. Был найден АК-47 1993 года выпуска без номера, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили ProKazan.ru.

Также утром 29 января в Пестречинском районе в селе Пановка у 40-летнего работника местной средней школы нашли около 60 граммов пороха и 6 патронов 12 калибра. Сейчас также идет проверка.