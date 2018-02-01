ВТБ Факторинг поможет бизнесу заработать на кредиторской задолженности

ВТБ Факторинг запускает долгосрочный проект по повышению уровня знаний финансовых директоров российских компаний о передовых способах управления кредиторской задолженностью с помощью инструментов факторинга

В рамках реализации проекта создан тематический интернет-сайт www.vtbf.fd.ru, на котором финансовые директора смогут получить подробную информацию о возможностях и преимуществах факторинга для покупателей, сделать первичные расчеты по оптимизации расходов на закупки и сроков платежей поставщикам, а также получить ответы экспертов ВТБ Факторинг на интересующие их вопросы. В дальнейшем планируется дополнить онлайн канал иными форматами взаимодействия с аудиторией финансовых директоров.

«К созданию такого проекта нас подтолкнуло понимание растущего запроса рынка на решения в области финансирования кредиторской задолженности. По итогам 2017 года каждый третий новый клиент пришел к нам именно с этой целью, а в общем объеме выданного нами финансирования факторинг для покупателей превысил 20%. Каждый день наши сотрудники в индивидуальном порядке консультируют действующих и потенциальных клиентов о новых возможностях факторинга. Но необходимо повышать общий уровень осведомленности специалистов финансовых служб российских компаний о современных факторинговых инструментах независимо от объема их бизнеса. И мы делаем это с удовольствием, способствуя тем самым развитию всего рынка факторинга в России», - говорит Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

В числе примеров факторинговых решений для покупателей, реализованных ВТБ Факторинг в 2017 году, можно назвать программы финансирования поставщиков Первой нерудной компании, компании «Ростелеком», «Автомир», «Золото Селигдара» и др. Такие решения известны как программы финансирования цепочек поставщиков — supply chain finance (SCF). С их помощью крупные компании упрощают производственные и операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков, а также усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, тем самым гарантируя надежность и качество поставок.ё

*Текст материала предоставлен партнером