В Татарстане против главы поселения Лаишевского района возбудили уголовное дело

В Татарстане против главы Орловского сельского поселения Лаишевского района было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Как пишет «Татар-информ» со ссылкой на источник, в деревне Орел рядом с очистными сооружениями сбрасывали неочищенные сточные воды. Это привело к загрязнению почвы.

Ущерб составил более 1 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что задержали экс-главу исполкома Пестречинского района Азата Валиуллина. Он с нарушениями предоставлял в аренду земельные участки в районе одному из предпринимателей, затем участки переводились в собственность.