В центре Казани пассажиры выталкивали застрявший в сугробе автобус

Сегодня в центре Казани пассажирский автобус маршрута №89 въехал в сугроб и застрял. Фото инцидента в соцсети опубликовала заместитель директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Ляйсан Абдуллина.

Все произошло под Кремлем на остановке «Улица Батурина».

- Водитель маршрутки въехал в огроменный сугроб прямо под Кремлем. Спасение застрявших — дело рук самих же пассажиров, - подписала фото Абдуллина.

Публикация от Ляйсан Абдуллина (@leisantv) Фев 1, 2018 at 12:29 PST

Напомним, ранее активисты Общероссийского народного фронта проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы «исчезли» под снегом. Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города. По словам водителей, снег занимает всю правую полосу движения, провоцируя образование пробок, а пешеходы недовольны тем, что из-за нечищеных тротуаров вынуждены идти вдоль проезжей части под угрозой того, что их собьют машины.