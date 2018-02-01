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В центре Казани пассажиры выталкивали застрявший в сугробе автобус

В центре Казани пассажиры выталкивали застрявший в сугробе автобус
16+
Фото: www.instagram.com/leisantv

Сегодня в центре Казани пассажирский автобус маршрута №89 въехал в сугроб и застрял. Фото инцидента в соцсети опубликовала заместитель директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Ляйсан Абдуллина.

Все произошло под Кремлем на остановке «Улица Батурина».

- Водитель маршрутки въехал в огроменный сугроб прямо под Кремлем. Спасение застрявших — дело рук самих же пассажиров, - подписала фото Абдуллина.

Напомним, ранее активисты Общероссийского народного фронта проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы «исчезли» под снегом. Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города. По словам водителей, снег занимает всю правую полосу движения, провоцируя образование пробок, а пешеходы недовольны тем, что из-за нечищеных тротуаров вынуждены идти вдоль проезжей части под угрозой того, что их собьют машины.

Люция Кашапова, 01.02.2018, 13:43
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 13:52
Водятлу трудно лопату с собой возить?
7
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 февраля 2018, 13:59
Как-то езжу не врезаясь в сугробы и никто меня не вытаскивает, может надо поаккуратнее быть)) потому что видел ещё водителя легковушки в такой ситуации
6
6
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Горожанин01 февраля 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Коррупция !!!! А люди - идиоты ! Вместо того , что бы в суд обращаться - помогают водятлу !!!
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снег - не наш президент! в детстве у меня вообще сугроб ботинок отобрал - ничего святого!
1
19
Согласны с автором?
эммм01 февраля 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
снег - не наш президент! в детстве у меня вообще сугроб ботинок отобрал - ничего святого!
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а у меня речка очки забрала
0
9
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Горожанин01 февраля 2018, 14:08
Работа по 24 часа в сутки без вых. Уснул наверное
1
8
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Стас01 февраля 2018, 14:09
Скоро на руках начнут носить автомобили с таким дорожным руководством и контролем качества уборки.
0
11
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Горожанин01 февраля 2018, 14:17
Фейк? Флеш-моб "Аргонавты"? Последняя надежда в ледяной пустыне? Дальше что?
0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 14:18
А я бы бросил.
3
3
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Горожанин01 февраля 2018, 14:25
Это как так он через всю ленинскую дамбу, через встречку да в сугроб? Что за экстрим?
3
0
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Горожанин01 февраля 2018, 14:32
Надо было уйти с кадра тетке. Выглядит, как дoлбaнyтые школьники, припаханые на раз-два-взяли, бзикнутой завучью по имени инна.
3
2
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Горожанин01 февраля 2018, 14:32
Позор МЭРУ ,где обещанные чистые дороги???
Лучший комментарий
1
20
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Горожанин01 февраля 2018, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Позор МЭРУ ,где обещанные чистые дороги???
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Позор Метшину. Город, как конфетка с красивым фантиком. А внутри, совсем не шоколад.
1
17
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КАА01 февраля 2018, 14:54
Большая деревня - Казань!
0
12
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руслан01 февраля 2018, 15:01
некому убирать снег т.к. в Казани на одного рабочего приходится десять начальников
0
13
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Вася01 февраля 2018, 15:36
будучи пассажиром, не раз приходилось толкать автобус. Один раз около театра Камала и один раз в Дербышках. Так что удивляться не стоит
0
4
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Горожанин01 февраля 2018, 15:48
Я не понимаю, зачем пассажирам это надо было - автобус толкать. Что, последний автобус на сегодня??? Пересели бы на следующий. А водитель автобуса пусть вызывает специальную технику, чтобы его вытащили, раз уж он в сугроб умудрился так въехать...
5
6
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Горожанин01 февраля 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Коррупция !!!! А люди - идиоты ! Вместо того , что бы в суд обращаться - помогают водятлу !!!
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Водятла тоже надо спросить. Сериалы смотрел за рулем или по телефону трещал наверняка.
0
8
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Горожанин01 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
будучи пассажиром, не раз приходилось толкать автобус. Один раз около театра Камала и один раз в Дербышках. Так что удивляться не стоит
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Ни разу не толкал. Если не доезжаешь на тралике, то деньги возвращают, либо пересаживают на другой.
0
5
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Горожанин01 февраля 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Это как так он через всю ленинскую дамбу, через встречку да в сугроб? Что за экстрим?
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Там сугроба то нет. На повороте занесло бедолагу, там гнать вообще запрещено так-то.
1
2
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Горожанин01 февраля 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Работа по 24 часа в сутки без вых. Уснул наверное
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Да не работают они так. По сменам, но гонки устраивают.
0
3
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Горожанин01 февраля 2018, 16:30
Если у человека навязчивая идея, то он и в Африке найдет свой сугроб.
0
1
Согласны с автором?
женя01 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Водятлу трудно лопату с собой возить?
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Что ходели сег (!)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 16:49
МЕЕЕТШИН, где ТЕЕЕХНИКАААА?
0
6
Согласны с автором?
Метшин01 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
МЕЕЕТШИН, где ТЕЕЕХНИКАААА?
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Я Метшин, когда сижу, читаю проказан, и не понимаю, что происходит, гуглю. Попробуй тоже загуглить свой вопрос.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:09
Психи%-8
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:12
А еще прибавить плату хотят когда такое обслуживание :-)
0
4
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Ни разу не толкал. Если не доезжаешь на тралике, то деньги возвращают, либо пересаживают на другой.
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да сейчас все по телефону и кондукторы и водилы все
0
2
Согласны с автором?
Ю01 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
А еще прибавить плату хотят когда такое обслуживание :-)
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Вот точно! С языка сняли.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:25
Что Ильсурку не позвали? Ему рядом
0
5
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Я не понимаю, зачем пассажирам это надо было - автобус толкать. Что, последний автобус на сегодня??? Пересели бы на следующий. А водитель автобуса пусть вызывает специальную технику, чтобы его вытащили, раз уж он в сугроб умудрился так въехать...
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Это называется -человечность!!!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Это называется -человечность!!!
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Я понимаю, если на пустынной трассе, далеко от населенного пункта, автобус застрял - тогда да, и водителю надо помочь, и пассажирам не резон сидеть без дела и мерзнуть. А тут-то что , зачем пассажирам толкать??? Город, других автобусов полно. И после того, как эти автобусы красные и в снег, и в гололед гоняют как ненормальные, не обращая внимания на погодные условия и состояние дорожного покрытия - вот вообще даже напрягаться не стоило.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Я понимаю, если на пустынной трассе, далеко от населенного пункта, автобус застрял - тогда да, и водителю надо помочь, и пассажирам не резон сидеть без дела и мерзнуть. А тут-то что , зачем пассажирам толкать??? Город, других автобусов полно. И после того, как эти автобусы красные и в снег, и в гололед гоняют как ненормальные, не обращая внимания на погодные условия и состояние дорожного покрытия - вот вообще даже напрягаться не стоило.
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люди оплатили проезд транспортными картами, деньги никто не вернет, поэтоиу и толкали
1
4
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 18:04
Потом они будут ныть, что у них денег нет. Почему? Потому что они, с одурманенной кем-то башкой, потратили свою жизнь на тюзовскую инсценировку борьбы с сугробами. Особенно радует этот кадр в голубых штанишках и серой курточке, который толкает автобус в торец. Он хоть осознает, что автобус весит 11 тонн?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 18:59
психанули :-D
1
0
Согласны с автором?
Злобный Аноним01 февраля 2018, 20:13
Странные комментарии :-D
... Блондинка джип толкает - всё нормуль! Два десятка мужиков пытается вытолкать из сугроба автобус, водитель которого первый раз в жизни увидел снег - ой, автобус тяжёлый, они дураки, надо ехать на такси, а Рустам Нургалиевич из окна в Кремле увидит и вытолкает с Ильсуром 8-|
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
люди оплатили проезд транспортными картами, деньги никто не вернет, поэтоиу и толкали
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Если они готовы за 23 рубля толкнуть автобус? Это дает широкие перспективы.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 20:45
0
0
Согласны с автором?
Герцог01 февраля 2018, 21:11
Героев вижу я везде блеснуть геройсвом не помеха
Весельем озарён народ для ротозей всегда потеха
Как и всегда в лихие дни народ решал проблемы века
Труд сообща во все века ковал натуру человека
Но было б очень хорошо геройство в дело переправить
Чтоб экономику поднять и свой бюджет чуть-чуть поправить
Чтоб вырос быстро, дом, коттедж квартира тоже не помеха
Был неимущ, но стал богат-вот будет для людей потеха
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Странные комментарии :-D
... Блондинка джип толкает - всё нормуль! Два десятка мужиков пытается вытолкать из сугроба автобус, водитель которого первый раз в жизни увидел снег - ой, автобус тяжёлый, они дураки, надо ехать на такси, а Рустам Нургалиевич из окна в Кремле увидит и вытолкает с Ильсуром 8-|
Развернуть
В этом кювете так же лежит Герцог, придать ему тоже немного ипульса?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
В этом кювете так же лежит Герцог, придать ему тоже немного ипульса?
Развернуть
Я прекратил свое чтение на слове "потеха", меня утомило это.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
Работа по 24 часа в сутки без вых. Уснул наверное
Развернуть
это 89 24 часа в сутки?)))) угараешь?))) они ездят как хотят, вечером высаживают людей на минской, хотя конечная на сахарова, уезжают на южку и сразу на Сахарова. ИЛИ. Еду до конечки, а обратно по южке и спускаются по минской!!! Да им п+++ды пора давно дать...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:34
В ответ на комментарий пользователя
Как-то езжу не врезаясь в сугробы и никто меня не вытаскивает, может надо поаккуратнее быть)) потому что видел ещё водителя легковушки в такой ситуации
Развернуть
на фотке вообще нет сугроба. Небольшой слой снега и все. Где они там оооогромный сугроб нашли...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:35
В ответ на комментарий пользователя
Если они готовы за 23 рубля толкнуть автобус? Это дает широкие перспективы.
Развернуть
Люди просто помогли водителю и не более. Или все как гиены живут?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:37
В ответ на комментарий пользователя
люди оплатили проезд транспортными картами, деньги никто не вернет, поэтоиу и толкали
Развернуть
не думаю, что из-за оплаты картой, где проезд 15 рублей, кто-то обеднеет, поэтому толкают автобус. Просто казанцы не такие бесчеловечные, как анонимные критиканы тут.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:38
В ответ на комментарий пользователя
Я понимаю, если на пустынной трассе, далеко от населенного пункта, автобус застрял - тогда да, и водителю надо помочь, и пассажирам не резон сидеть без дела и мерзнуть. А тут-то что , зачем пассажирам толкать??? Город, других автобусов полно. И после того, как эти автобусы красные и в снег, и в гололед гоняют как ненормальные, не обращая внимания на погодные условия и состояние дорожного покрытия - вот вообще даже напрягаться не стоило.
Развернуть
вы все равно сидите там дома на диванчики.А у вас пукан горит, что люди помогают друг другу? Не думаю, что их заставили толкать автобус. Захотели помочь, вот и все. И дай бог, чтобы вам на дороге кто нибудь также помог при случаи
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 23:48
В ответ на комментарий пользователя
снег - не наш президент! в детстве у меня вообще сугроб ботинок отобрал - ничего святого!
Развернуть
Ну так, получается снег- президент, раз отобрал последний твой башмак. А?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 00:44
В ответ на комментарий пользователя
Героев вижу я везде блеснуть геройсвом не помеха
Весельем озарён народ для ротозей всегда потеха
Как и всегда в лихие дни народ решал проблемы века
Труд сообща во все века ковал натуру человека
Но было б очень хорошо геройство в дело переправить
Чтоб экономику поднять и свой бюджет чуть-чуть поправить
Чтоб вырос быстро, дом, коттедж квартира тоже не помеха
Был неимущ, но стал богат-вот будет для людей потеха
Развернуть
Я бы тебе напел реально крутой мотив, но вдруг завтра скажут, что этот перец марался об проказан и герцога.
0
0
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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