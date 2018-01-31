В Татарстане осудили экс-главу исполкома, который присвоил квартиру

В Менделеевске осудили экс-главу исполкома Рустема Хабибуллина, который незаконно оформил квартиру по поддельным документам, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В суде выяснилось, что чиновник в 2010 году вышел в отпуск, во время которого подделал подписи и.о. руководителя исполкома в документах о выделении ему служебного жилья – однокомнатной квартиры в Менделеевске.

При этом никаких оснований для выделения этой квартиры у него не было, так как он не нуждался в улучшении жилищных условий. Затем с квартиры сняли статус служебной, и чиновник ее приватизировал.

Причиненный бюджету ущерб оценили в 450 тысяч рублей, возбудили дело по статье мошенничество, свою вину экс-глава исполкома не признал.

Суд приговорил бывшего чиновника к 1,5 годам исправительной колонии общего режима.