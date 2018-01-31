В Казани грязный снег с Кремлевской набережной скинули прямо в Казанку

На компанию, сотрудники которой занимались уборкой снега, возбудили административное дело

В Казани на Кремлевской набережной грязный снег скинули прямо в реку Казанка, об этом накануне сообщили в Минэкологии РТ. Нарушение снял на камеру очевидец происходящего, который и отправил видео в ведомство.

- На записи видно как снег с мусором, убранный с прогулочной зоны Кремлевской набережной, скидывают прямо за ограждение. По данному факту инспекторами Минэкологии проведена проверка. В составе отобранных проб выявлены реагенты и нефтепродукты, которые в период таяния представляют опасность для водного объекта, - сообщили экологи.

На компанию, сотрудники которой занимались уборкой снега, возбудили административное дело, ей грозит штраф суммой до 500 тысяч рублей.