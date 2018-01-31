В Казани пенсионерка сообщила в полицию о листовках «за Навального», расклеенных в лифте

В Казани в доме по улице Зорге 72-летняя пенсионерка сообщила в полицию о листовках в поддержку "забастовки избирателей" политика Алексея Навального, расклеенных в лифте. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

- Женщина, которая является старшей по дому, 29 января увидела в лифте листовки в поддержку забастовки, при этом их вывешивали уже второй раз за последнее время. В самой листовке сообщалось об акции в Казани 28 января, на которой призывали бойкотировать выборы президента России в марте 2018 года. Выяснилось, что в самом тексте отсутствовали какие-либо нарушения законодательства, так как сама эта акция ранее была согласована исполкомом, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе проверки выяснилось, что листовки наклеил сотрудник рекламной организации по согласованию с руководством.

Напомним, ранее глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов прокомментировал листовки Алексея Навального, по его словам, "было обращение Министерства внутренних дел с информацией о распространении в Казани печатных материалов формата А4. Центральная избирательная комиссия исходя из норм законодательства признала эти материалы незаконными агитационными материалами и, соответственно, направила в МВД Татарстана представление о пресечении нарушения".