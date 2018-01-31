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В Казани пенсионерка сообщила в полицию о листовках «за Навального», расклеенных в лифте

В Казани пенсионерка сообщила в полицию о листовках "за Навального", расклеенных в лифте
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани в доме по улице Зорге 72-летняя пенсионерка сообщила в полицию о листовках в поддержку "забастовки избирателей" политика Алексея Навального, расклеенных в лифте. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

- Женщина, которая является старшей по дому, 29 января увидела в лифте листовки в поддержку забастовки, при этом их вывешивали уже второй раз за последнее время. В самой листовке сообщалось об акции в Казани 28 января, на которой призывали бойкотировать выборы президента России в марте 2018 года. Выяснилось, что в самом тексте отсутствовали какие-либо нарушения законодательства, так как сама эта акция ранее была согласована исполкомом, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе проверки выяснилось, что листовки наклеил сотрудник рекламной организации по согласованию с руководством. 

Напомним, ранее глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов прокомментировал листовки Алексея Навального, по его словам, "было обращение Министерства внутренних дел с информацией о распространении в Казани печатных материалов формата А4. Центральная избирательная комиссия исходя из норм законодательства признала эти материалы незаконными агитационными материалами и, соответственно, направила в МВД Татарстана представление о пресечении нарушения".

Денис Зарипов, 01.02.2018, 11:19
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 11:22
Ну,начинается. Ловля ведьм. Бабулька ''путинки ''перебрала , что ли? :-D:-D
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8
27
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Горожанин01 февраля 2018, 11:25
бабулька дура профстукачка..бабулька сдохним
10
11
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Горожанин01 февраля 2018, 11:26
можно призывать к невыходу на выборы НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА НЕТ ВЫ ТУПИЦЫ В ЫВОРЫ и дураки мидхаты бабульки!! ей богу казань столица дураков
7
8
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Добавить комментарий01 февраля 2018, 11:30
Вообще-то за рекламу в лифте расклеивающие должны платить деньги кому-то (не жильцам, разумеется, а тому, кому положено!). Были ли заплачены этому кому-то деньги за рекламу от этой листовки? Нет? Значит это незаконная реклама, по определению.
6
9
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Горожанин01 февраля 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Ну,начинается. Ловля ведьм. Бабулька ''путинки ''перебрала , что ли? :-D:-D
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:-D:-D:-D:-D
4
6
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Горожанин01 февраля 2018, 11:31
Надо за Навального голосовать , а тех кто против него - уничтожать !! А бабке - что бы сдохнуть !! Иш ты 41-й год что ли вернуть решила ? Когда кровавый палач сталин на страну напал !!!!
10
8
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Горожанин01 февраля 2018, 11:34
Молодец, бабулька. Голосни за фюрера, и тебе в награду после выборов повысят тарифы ЖКХ, стоимость лекарств и участковый терапевт слиняет в закат, будешь уриной лечиться. Так держать!
8
20
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Добавить комментарий01 февраля 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
можно призывать к невыходу на выборы НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА НЕТ ВЫ ТУПИЦЫ В ЫВОРЫ и дураки мидхаты бабульки!! ей богу казань столица дураков
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Призывать можно, конечно. А вот незаконная реклама запрещена. Клеящие листовки или лифт испортили (хулганство), или нахаляву заклеили чужое объявление, за которое были заплачены деньги. Пусть выкупают рекламные баннеры, а если им откажут продавать место (100%, что откажут) - подают в суд. Или обклеют свою машину листовками и так ездят. И вот ещё интересно: а не запрещено ли заказать штемпели с этой рекламой забастовки и пропечатать рекламу на деньгах, потом в банкоматах платить ими?
3
8
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Горожанин01 февраля 2018, 11:38
Все пенсионеры( подавляющее большинство) за Путина. Поэтому всё. :-( шансы ничтожно малы
4
8
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Добавить комментарий01 февраля 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Статью читай, или путинкой глаза тоже залил?
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Значит оштрафовать бабку за порчу рекламы в лифте и заставить её наклеить обратно сорванный листок.
7
8
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Добавить комментарий01 февраля 2018, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
Все пенсионеры( подавляющее большинство) за Путина. Поэтому всё. :-( шансы ничтожно малы
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Шансы на что? Что 80% не придут на выборы? Даже если 99,9999% не придут на выборы, придет Путин и проголосует сам за себя, выборы будут считаться состоявшимися, так как отменён порог явки. Я вот что не пойму: зачем вообще эти выборы устраивать, почему бы сразу Путина не короновать как царя? Зачем тратить столько денег, если результат известен заранее, почему такое неэффективное расходование бюджетных средств?
4
6
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Горожанин01 февраля 2018, 11:44
Пусть вешают там, где положено. Нечего портить чужое имущество. Надоели уже своими объявлениями и плакатами в подъездах. Только гнев вызываете. Вешайте на двери своей квартиры и на свои машины. Можете вообще с плакатом ходить.
3
9
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Горожанин01 февраля 2018, 11:55
Буду голосовать за в.в.путина.
8
6
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Горожанин01 февраля 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Шансы на что? Что 80% не придут на выборы? Даже если 99,9999% не придут на выборы, придет Путин и проголосует сам за себя, выборы будут считаться состоявшимися, так как отменён порог явки. Я вот что не пойму: зачем вообще эти выборы устраивать, почему бы сразу Путина не короновать как царя? Зачем тратить столько денег, если результат известен заранее, почему такое неэффективное расходование бюджетных средств?
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И придут, и прогллосуют за кого нужно. Так что и не надейся, что не придут.
3
0
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Горожанин01 февраля 2018, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
Пусть вешают там, где положено. Нечего портить чужое имущество. Надоели уже своими объявлениями и плакатами в подъездах. Только гнев вызываете. Вешайте на двери своей квартиры и на свои машины. Можете вообще с плакатом ходить.
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Да, надоели со своими мусорными листовками.
3
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Горожанин01 февраля 2018, 11:59
Пока такие бабульки будут, - Путлеру ничего не грозит. А стукачи, во все времена популярны))
4
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Горожанин01 февраля 2018, 12:00
Вот такие гниды сталину и берии анонимки на соседей писали.
4
4
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Горожанин01 февраля 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Надо за Навального голосовать , а тех кто против него - уничтожать !! А бабке - что бы сдохнуть !! Иш ты 41-й год что ли вернуть решила ? Когда кровавый палач сталин на страну напал !!!!
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А ты походу, бояры перебрал. Недалеко от бабули ушёл, с ейной путинкой.
3
3
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Горожанин01 февраля 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Вот такие гниды сталину и берии анонимки на соседей писали.
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Напиши краской на своей куртке и ходи. Вот будешь патриотом. А так нечего выглядывать из засады и смотреть, какую уже шапку надевать.
3
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Буду голосовать за в.в.путина.
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МРОТ тебе в рот. :-D
3
1
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Горожанин01 февраля 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Все пенсионеры( подавляющее большинство) за Путина. Поэтому всё. :-( шансы ничтожно малы
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Да ладно, хорош клепать тут. Это бабка, старшая по дому. Будет против ротационный на ЖКХ, не будет старшей по дому. ''Копеечку '' к пенсии ей в радость.
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:14
Все таки навальнята те еще свиньи! Представляю во что они превратят государство допусти их до руля!((((
4
3
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Горожанин01 февраля 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
бабулька дура профстукачка..бабулька сдохним
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она еще на твою могилку плюнет и станцует!:-D
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:15
Путины тоже висят , надпись ещё сильный президент сильная Россия. Почему на Путина так не жалуются. Все пенсионеры за Путина,потому что очень хорошо живут наверное.ветераны ВОВ даже против Путина.а пенсионеры тьфу,5000 снова наверное дали и светлое будущее обещали,если за Путина поставят.
2
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Вообще-то за рекламу в лифте расклеивающие должны платить деньги кому-то (не жильцам, разумеется, а тому, кому положено!). Были ли заплачены этому кому-то деньги за рекламу от этой листовки? Нет? Значит это незаконная реклама, по определению.
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согласен! Анальным лишь бы засрать все везде и денежку отработать!
4
3
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Горожанин01 февраля 2018, 12:52
СТАРАЯ БАБКА ---ПАВЛИК МОРОЗОВ !!!!!!
2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:58
Не пойду голосовать ! Не кому не верю . Кругом жулики , воры , проститутки словесные , все и всё надоело !!! Обидно за страну , за родину ! Дед .
1
1
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Горожанин01 февраля 2018, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
она еще на твою могилку плюнет и станцует!:-D
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ты дурак она спалилась, её вспомнят и повесяти понимаешь плохие люди умирают сдыхают быстро понял!! а танцеватьМЫ буддем на ваших могилах!! ПОНЯЛ ТЫ ТВАРЬ??????ваше время кончается и скоровы все будет умирать
1
0
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Горожанин01 февраля 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Все таки навальнята те еще свиньи! Представляю во что они превратят государство допусти их до руля!((((
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теб посадят всех твоих начальников посадят свиньи ЭТОВЫ ВЫ ВОРЫ УТАЩИЛИ триллимоны ссыте теперь ВЫ СВИНОТА понял НАВАЛЬНЫЙ ПРИДКЕТ К ВАЛСТ И и ты сдохнешь отпоноса.ПОНЯЛ?? твари стукачи уроды воры за эту власть!!А тек прот имв воровства !!! НЕ пойдут голостовать утритесь власть мы сирем нпавас и ваши выборы!!НЕУВАЖАЕМ ВОРИШЕК И ЖУЛИКОВ толстозадых ивашегопрезик алысого целюющих мальчиков в пупки!! гадостьправо! как в ы извращены
0
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Горожанин01 февраля 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Буду голосовать за в.в.путина.
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Каждый делает свой выбор сам. Главное, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно за глубоко ошибочный выбор
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Горожанин01 февраля 2018, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
согласен! Анальным лишь бы засрать все везде и денежку отработать!
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анальные это те ктосейчас у властим!! сректиевы ворует е и срет е!!!! а народ против вас ангал ных путинцев!! сосектеанус плешивуому драку цлюбящих целоватьмалдьчиков вы сбороище педиков ипедофи лов !! Понял ты падаль ь????мы придем к власти и ты плакат ь будешь крглосуточно ! всей семьей своей уродской рыдать будетек!!!! МЫ ВАС НАУЧИМ !!!ужаснешься......понядл ты воришка!!! плакать будешь вспоминая воровст во свое на урановых рудниках
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