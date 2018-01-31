В Казани напротив Кремля студент КФУ выпал из окна и погиб

В Казани на улице Кремлевская 20-летний студент КФУ выпал из окна своего дома и погиб, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

- Утром 29 января поступило сообщение, что на улице Кремлевская лежит парень. Его госпитализировали, выяснилось, что он выпал из своей квартиры на 4 этаже дома, от полученных травм спустя несколько часов он скончался в больнице, - сообщили ProKazan.ru.

Погибший учился на 3 курсе КФУ на факультете политологии.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.