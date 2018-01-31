Лунное затмение в Казани: в соцсетях появились фото и видео

Наблюдать это природное явление можно было на всей территории России

В Казани накануне вечером можно было наблюдать редкое астрономическое явление — полное затмение Луны в момент суперлуния. В соцсетях появились фото и видео, сделанные жителями города.

Отметим, что в этот день Луна находилась на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому жители смогли увидеть ее более крупной, чем обычно.