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В Казани лестницу в Ленинском саду хотят признать объектом культурного наследия

В Казани лестницу в Ленинском саду хотят признать объектом культурного наследия
16+
Фото: "Бизнес Online"

В Казани лестницу в Ленинском саду хотят признать объектом культурного наследия. Соответствующее постановление подготовило министерство культуры РТ, сейчас документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Напомним, восстановление лестницы, ведущей от Ленинского сада к КФУ, началось в прошлом году. Стоимость работ оценивалась в 29 млн рублей. В ходе ремонта планировалось провести земляные работы, восстановить кирпичную кладку лестничных площадок и маршей.

Кстати, лестница была построена в 1924 году на пожертвования казанцев, изначально она выполняла роль пьедестала для бронзовой фигуры Владимира Ленина, поставленной на гранитный постамент. В 1977 году памятник перенесли в Школьный переулок. 

Люция Кашапова, 01.02.2018, 10:19
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Димон01 февраля 2018, 10:34
Ничего не понял. Причем здесь статус культурного наследия и антикоррупционная комиссия? Может кто то объяснит?
4
4
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Горожанин01 февраля 2018, 10:44
Так её же разобрать хотят.
2
2
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Горожанин01 февраля 2018, 10:49
Лестницу восстанавливать собирались. Вот тогда и можно. Но признают ли..
0
3
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Горожанин01 февраля 2018, 10:54
Так фото старое, её ведь уже отчасти отремонтировали. По крайней мере сколов нет, и покрашена
2
5
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Горо01 февраля 2018, 10:54
Туалет у театра Камала когда в наследие включат ?
2
4
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Форвард01 февраля 2018, 10:56
29 млн за лестницу??? Наймите таджиков за 100 тыщ сделают в самом лучшем виде.
4
8
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Форвард01 февраля 2018, 10:58
Лучше бы штук 10 общественных туалетов сделали.
2
5
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Горожанин01 февраля 2018, 11:10
скоро выгребные ямы будут памятниками признавать очкередная тупость балтусовй чо в этой леснице культурного что такого??? ВЫ ОДУРЕЛИ ИДИОТЫ!!! сажать сажать сажатьвсю казанскую власть рыжую ДУРУ уволить немедленно мсиника напенсию!! срочно ВЫЖИЛИ ИЗ УМА скоро дерЯвянные сортиры юудет охранять дурочка балтусова...
МАРАЗМ ВОТ ДЕВИЗ КАЗАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
6
3
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
скоро выгребные ямы будут памятниками признавать очкередная тупость балтусовй чо в этой леснице культурного что такого??? ВЫ ОДУРЕЛИ ИДИОТЫ!!! сажать сажать сажатьвсю казанскую власть рыжую ДУРУ уволить немедленно мсиника напенсию!! срочно ВЫЖИЛИ ИЗ УМА скоро дерЯвянные сортиры юудет охранять дурочка балтусова...
МАРАЗМ ВОТ ДЕВИЗ КАЗАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
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О! Опять обострение! Узбагойся болезный :-D ( это как пачечку дрожжей кинуть летом в нужник. Сейчас польется! )
1
3
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Ага01 февраля 2018, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Ничего не понял. Причем здесь статус культурного наследия и антикоррупционная комиссия? Может кто то объяснит?
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На содержание объектов "культурного наследия" выделяется бабло. Вот "антикоррупционный комитет" и обсуждает размер отката. Ну, и в штат введут должность "просматривающего за лесенкой".
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4
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Горожанин01 февраля 2018, 12:20
Бред
0
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Горожанин01 февраля 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
О! Опять обострение! Узбагойся болезный :-D ( это как пачечку дрожжей кинуть летом в нужник. Сейчас польется! )
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нах пошел лестниц анаследие в ыгоспода дебилы и засранцы!! понял Я УМНЫЙ а в ыдураки ивас скопро сажать будут!! ии назоне гвозди впятки вам вколачивать будут понял??? ЛЕСТ НИЦА ВАША ДКЕРЬМО!! вся ист ричская казань УБОГА и скучна!! иваша памят ьНЕНУЖНА ИВЫ ТОЖЕ СБОРИЩЕ ПЕДОФИЛЬОВ АЛКАШЕЙ И ВОРОВ ИПЕДЕРАСТоВ СКООВСЕ НА ЗОНЕ!! лсетниц ыбудете строить В НЕБО! лест нмиц ыпоянл ОТВЕТИТЬНЕЧЕГО?? СОСИМ Т ОГДА КАК СОСАЛА ТВОЯМАМКА ТВОЙ ПАПКА ВИЛЯЯ ОПОЙ.. поянл Я ПРОТ ТИМЕЛ ВСЕХТВОИХначальников И СрУ НА ВАШИ ЦЕННОСТИ!
1
0
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Горожанин01 февраля 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Так её же разобрать хотят.
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И ХОРОШО ЧТО ПЛОХОГО??? дерьмо же лесница..как всевашипамятники

все чтовы защищаете ЭЖТОДЕРЬМО! всеваши ценности дерьмоа вы олигофрены!!! ваша балтусова дешевая шлюха тупая.тоже авторитет нашли дешевую потаскуху...!! ДОЛОЙ ВАШИПАМЯТНИКИ! иваших начальников
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Горожанин01 февраля 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Так её же разобрать хотят.
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ваша память дерьмо
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Алекс01 февраля 2018, 13:32
Больше уже нечего объявлять культ.наследием? Всё посносили...
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