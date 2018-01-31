В Казани лестницу в Ленинском саду хотят признать объектом культурного наследия. Соответствующее постановление подготовило министерство культуры РТ, сейчас документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Напомним, восстановление лестницы, ведущей от Ленинского сада к КФУ, началось в прошлом году. Стоимость работ оценивалась в 29 млн рублей. В ходе ремонта планировалось провести земляные работы, восстановить кирпичную кладку лестничных площадок и маршей.

Кстати, лестница была построена в 1924 году на пожертвования казанцев, изначально она выполняла роль пьедестала для бронзовой фигуры Владимира Ленина, поставленной на гранитный постамент. В 1977 году памятник перенесли в Школьный переулок.