Казанская гонщица о насмешках, сломанных ребрах и езде на автобусе

ProKazan.ru пообщался с пилотом гоночной команды AG Team Лилией Давлетгареевой

В конце января стартовал Чемпионат России по трековым гонкам, где на первом этапе соревнования казанские пилоты взяли первые ступени пьедестала. 17 февраля в Набережных Челнах пройдет второй этап соревнования. 22-летняя Лилия Давлетгареева — пилот казанской гоночной команды AG Team или как ее называют — самая быстрая девушка Татарстана, в числе тех, кто будет отстаивать честь нашей команды на Чемпионате. Мы пообщались с Лилией и узнали, каково это — быть единственной девушкой-пилотом, зачем для гонок нужна соль и чем приходится жертвовать во время заездов.

Как так получилось, что ты увлеклась гонками?

— В детстве я постоянно играла с машинками, мой отец всю жизнь проработал дальнобойщиком, и на семейном совете родители решили отдать меня в автомобильно-спортивный технический клуб. Первый мой выезд был на прокатном картинге «Хонда». Мне это настолько понравилось и я осталась — бросила занятия в художественной школе и направила все свое внимание в автоспорт. Первое время меня, конечно, не сажали за руль серьезной техники, позже начали доверять делать тормоза, к примеру. Вообще, раньше я ездила без механиков и все неполадки устраняла сама. Три года я ездила на шасси с белорусским двигателем «Минск», у меня постоянно были руки в мазуте. Помню, я приходила домой, и меня не сажали за стол, пока я все не ототру.

Первые уроки были самыми сложными для девочки, но со временем она осваивала картинг, и результаты становились все лучше и лучше.

— Я занимаюсь картингом с 14-ти лет. Сразу начала показывать хорошие результаты и меня решили посадить на более серьезную технику. Проехала сезон и меня увидели спонсоры — крупная торговая сеть, которая взяла на обеспечение. Весь сезон-2014 я ездила на чемпионаты, представляла Татарстан. Позже я уже пересела на взрослый класс. С тех пор вот уже 7 лет я занимаюсь автоспортом. Завоевала 1 место в соревнованиях по картингу на Кубок КАМАЗ-мастер, выиграла кубок Черного моря.

Как попала в команду AG Taem?

— Приезжала к ребятам на гонки, смотрела, болела. И в один день я стала представителем команды — пилотом развития. Я сижу в офисе, занимаюсь организационными вопросами — подача заявок, покупка лицензий. Моя повседневная жизнь ничем не отличается, только в выходные у меня — гонки.

Каково это, быть единственной девушкой-пилотом?

— В начале моей карьеры было много насмешек, мальчики очень скептически относились, когда видели меня за рулем. Но по мере моего становления как пилота, я начала показывать результаты и сейчас на меня уже совсем по-другому смотрят. Сейчас уже никто из тех, с кем я 7 лет гоняю плечом к плечу не позволит себе шуточек в мой адрес, потому что мы знаем, на что способен каждый. Вообще, в автоспорте нет пола — девушки не хуже мужчин справляются. Да, возможно нам тяжелее даются физические нагрузки. На одной из последних гонок от перегрузки у меня сломалось ребро. Вообще, ребра у картингистов часто ломаются, для нас это как царапинка — никто даже не обращает внимания. Бывали случаи, когда за 4 дня гонок я худела на 2 килограмма.

Что делаешь для восстановления сил?

— После гонки я пью очень много воды и сплю. Я помню свои первые гонки во взрослой категории — у меня отваливалась шея, как у гуся, потому что шлем для картинга весит 1,3 кг, и во время заездов шея испытывает колоссальные нагрузки. Я начала упорно тренироваться, прицепили к шлему пакет соли весом 750 грамм, и с грузом я езжу 30 минут. Помимо этого, каждый день я занимаюсь в спорзале, раз в неделю — тренировка с марафонцами, которые бегут 42 километра, также плаваю в бассейне.

Какие традиции есть у гонщиков, может что-то определенное нужно сделать перед гонкой?

— Во время соревнований у меня сложился ритуал — перед гонкой я обязательно должна поспать. Меня будят перед заездом, когда уже машину катят в стартовый накопитель. Перед гонками все стараются расслабиться, уединиться. А наш пилот Анвар Тутаев настраивается под музыку Салиха Сайдашева.

Чем приходится жертвовать на гонках?

— Во время гонок я не крашусь, также приходится отказываться от маникюра, делала его всего 5 раз в жизни. А вообще, сейчас мы вышли на более высокий уровень — пилота уже не подпускают к технике. Механик вместе с тренером настраивают машину, я проезжаю круг и говорю, что не так с машиной, чтобы они оперативно все исправили.

В повседневной жизни водишь машину?

— Сейчас у меня нет личного авто, я езжу на автобусе. Кроме того, будете смеяться, я сдала на права с четвертого раза. Постоянно заваливала «город».

Если встанет вопрос, семейная жизнь или гонки, что выберешь?

— Брошу мужа! Если он не разделяет мое увлечение, значит, это не тот человек, с которым я хочу прожить жизнь.