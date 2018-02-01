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Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор

Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор
16+
Фото: Рамиль Бикмуллин
Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с историком КФУ об уникальных особняках, повлиявших на облик всей дореволюционной Казани

В конце декабря вступило в силу решение Арбитражного суда об изъятии из собственности ООО «Дом на Проломной» двух полуразрушенных домов на улице Баумана. Два здания в самом центре города уникальны тем, что именно они стояли у истоков возникновения той Казани, которую мы знаем - с ее прямыми улицами и архитектурными комплексами.

Корреспондент портала ProKazan.ru встретился с доцентом Кафедры всемирного культурного наследия КФУ Сергеем Галаниным и узнал, чем эти два двухэтажных дома важны для истории Казани.

"Архитектор, определивший планировку Казани"

- Говоря об этих двух домах, нужно упомянуть две известные фамилии, - рассказывает Сергей Галанин. - Первая – одного из самых знаменитых казанских архитекторов Фомы Ивановича Петонди, вторая - владельцев усадьбы купцов Щетинкиных – Василия Ивановича, ставшего казанским купцом в 1835 году, с которого началась  купеческая династия, и его сына Павла Васильевича, к началу ХХ века ставшего одним из крупнейших предпринимателей и благотворителей Казани.

Петонди - человек для Казани очень значимый. Он с 1834 года по 1844 год был  казанским губернским архитектором, подпись которого стоит под сотнями проектов. 

- Эпоха позднего классицизма - это время, когда в российской провинции окончательно изменяется градостроительная политика, - объясняет Сергей Галанин. – Это касается, конечно, только самых центральных городских кварталов, когда строятся не отдельные здания, а проектируются целые кварталы, включающие планировки улиц и площадей.

Этот процесс формирования города как системы ансамблей, создания городской среды шел нелегко. К сожалению, немногое сохранилось из того, что было построено по проектам Петонди. Под самым Кремлем расположены остатки усадьбы купцов Щетинкиных, главный дом которой – памятник архитектуры позднего классицизма.

Обратите внимание на улицу Баумана (бывшая торговая Большая Проломная), например. Значительная часть исторических домов, относящаяся к 1840-1860-м годам, имеет здесь похожие фасады. Как правило, это двухэтажный дом. Как у дома Щетинкина (ул. Баумана, 34), нижний этаж – вспомогательный, там декор скромнее, второй - парадный (там и комнаты просторнее, и окна больше и фасады богаче украшены).

- В 1839 году Петонди предложил генеральный  план городской застройки, который определял  застройку Казани до 1917 года, - говорит Сергей Галанин. - Если наложить его на современную карту исторического центра Казани того времени, то можно заметить большое сходство в городской планировке (направление улиц, расположение городских площадей). Большую роль для внедрения этого плана в жизнь сыграл большой казанский пожар 1842 года, после которого потребовался колоссальный объём нового строительства и облик города серьёзно изменился.

"Усадьба с каретным сараем"

Дом №34 был построен архитектором Фомой Петонди в 1844 году, дом №32 - позднее, ориентировочно в 1858. Когда-то это был роскошный особняк с большим двором, на котором стояло несколько других зданий, включая жилые, хозяйственные постройки, одна из которых  - каретный сарай. В советские годы, по словам местных старожилов, этот сарай обзавелся вторым этажом и был приспособлен под жилье для рабочего класса.

До нашего времени сохранились лишь развалины двух домов. На месте дворика - пустырь, огороженный забором.

Как один из вариантов будущей судьбы этих зданий – воссоздание комплекса русской купеческой усадьбы середины-второй половины XIX века, что может стать интересным туристическим объектом, рассказывающем о быте купечества и его роли в истории Казани, возможно, создание некоего музея предпринимательства. На территории исторической усадьбы можно разместить ресторан с меню по историческим рецептам.

"Спорные здания"

В 2013 году эти два здания были переданы ООО "Дом на Проломной". Новый владелец взял на себя обязательства обеспечить сохранность объектов культурного наследия.

Что это значит?

Для начала должны были проведены проведены противоаварийные работы и консервация здания для последующей реставрации. На Баумана должен был появиться информационный щит с проектом реставрации и датами строительства.

Годы шли, но домами никто не занимался. Их состояние ухудшилось настолько, что Министерство культуры РТ забило тревогу: здания надо спасать, иначе от объекта культурного наследия останется пустырь.

- Объекты находились в неудовлетворительном состоянии, - рассказали ProKazan.ru в пресс-службе ведомства. - ООО «Дом на Проломной» брал на себя обязанность по их сохранению. В настоящее время состояние памятников истории и культуры ухудшилось. Проект реставрации на согласование в адрес Минкультуры не поступал. 

В начале октября Арбитражный суд РТ постановил вернуть здания в собственность республики. В конце декабря были рассмотрены и отклонены апелляционные жалобы ООО «Дом на Проломной».

- Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражном суде Поволжского округа, - добавили в Министерстве культуры РТ.

Этот срок истекает в конце февраля. А пока дома купца Щетинкина ждут своего покупателя. По злой иронии судьбы, от одного из зданий осталась лишь стена. Совсем как у здания гостиницы "Казань", которая принадлежала Павлу Щетинкину.

Справка
Павел Щетинкин известен не только своей многосторонней предпринимательской деятельностью (сферы его деятельности – торговля мануфактурой, мехами, гостиничное дело и многое другое), но и благотворительностью. Он жертвовал большие суммы на строительство и реставрацию храмов, на духовные православные учебные заведения, на его капиталы было учреждено несколько стипендий для учащихся, в т.ч в Казанском университете.
Щетинкин одним из первых в Казани создал для своих приказчиков ссудо-сберегательную кассу. Важно отметить, что в числе его пожертвований – суммы, выделяемые на учебные заведения для татар-кряшен, но можно видеть и пожертвование в пользу мусульманского благотворительного общества. 
Во многом именно его пожертвованиями была построена в 1880-е гг. Никольская церковь (Николо-Нисская на современной ул. Баумана), один из самых замечательных православных храмов Казани. К сожалению, именно напротив неё мы видим сегодня печальные останки когда-то замечательной архитектурно усадьбы купца-благотворителя П.В. Щетинкина.

Рамиль Бикмуллин, 02.02.2018, 09:41
Тэги: Заброшенные места Казани
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 10:19
Снести всю труху, и снова построить точно такое же по старым фотографиям, только из нового материала. Внешне будут точь в точь. Как хотят воссоздать бывшее здание кинотеатра "Спутник".
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горожанин02 февраля 2018, 10:24
Разрушить и построить примерно то же.
9
5
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Jules Winnfield02 февраля 2018, 10:31
Развалинами Казани удовлетворён.

4
3
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Горожанин02 февраля 2018, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Разрушить и построить примерно то же.
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В чем тогда это здание будет историческим? Специально и хотят сохранить хотя бы часть, чтобы был хоть какой-то изначальный фундамент здания
4
6
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Горожанин02 февраля 2018, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
В чем тогда это здание будет историческим? Специально и хотят сохранить хотя бы часть, чтобы был хоть какой-то изначальный фундамент здания
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Чем тогда Булгар ценен, там же практически ничего не осталось? Тем не менее воссоздали же и продолжают. Да и туристов не поубавилось. Интересно смотреть не на древнюю пыль, а как это раньше выглядело.
6
4
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Горожанин02 февраля 2018, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
Чем тогда Булгар ценен, там же практически ничего не осталось? Тем не менее воссоздали же и продолжают. Да и туристов не поубавилось. Интересно смотреть не на древнюю пыль, а как это раньше выглядело.
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Согласен, пусть будет реконструкция, но качественная!
4
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Jules Winnfield02 февраля 2018, 10:49
Почитайте как Дрезден восстанавливали после войны.
5
2
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Горожанин02 февраля 2018, 11:59
Хачем врать??ничего уникального УНЫЛОЕ г.вно

всевашипамсмятники в казани чепуха СНОСИ ТЬ!! нах не нужно! и туристам неинтересна казань!! ВЫ ЧО ОФАНАЕРЛИИ сараи гнилушки изапамятники!! КАЗАНТЬЬ НЕ БЮАРСЕЛДОНА весь историчски йцентр абсолюютно банальный повт ор повтор другших городов СНОСИТЬ а вас охранителей на колым у!! КАЗАНЬ УНЫЛЫЙ ГРЯЗНЫЙ ГРОД С НЕНОРМАЛЬНЫМ НАЧАЛЬСТВОМИ!!

всё это нужночинушам чтобы закрепить землю в центре за собой если надо все они сносят истроят!! а в ЛОХИ дебилы ведетесь балттусова специалист для вас7? вздорна ябабенка без образования страшная кмак ат омная вонйа бездарность и с сомнительной репутацией......

УДРДОМ!!! ВСЕ ЧТОДЛЯ ВАС ченнол не дороже аыгоребной ямы СНОСИТЬА ВАС СУДИТ Ь САЖАТЬ чт обвакс в камере насиловали каждую ночь чмошня вы все
5
1
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Горожанин02 февраля 2018, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Чем тогда Булгар ценен, там же практически ничего не осталось? Тем не менее воссоздали же и продолжают. Да и туристов не поубавилось. Интересно смотреть не на древнюю пыль, а как это раньше выглядело.
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ты идиот туристов мало интересна длреняя пыль,а новолделы извни вопровст во А ТЫ ДУРАК!!! интересрно смимотреть когда такого ка ктыраком ставят и врот ему член пихают понял свинота????НАХ ПОШЕЛ ИСПОЛКОМОВСКИЙ все втоиначлаьник уроды дебилы скопровас сажать будут НАХ ИДТИ и идль сурики передай что педрилка он
1
3
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Павел Медведев02 февраля 2018, 12:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
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Горожанин02 февраля 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Разрушить и построить примерно то же.
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Вот венецианцы то лохи, даже не подозревают, что так можно.
0
2
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Ага02 февраля 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
ты идиот туристов мало интересна длреняя пыль,а новолделы извни вопровст во А ТЫ ДУРАК!!! интересрно смимотреть когда такого ка ктыраком ставят и врот ему член пихают понял свинота????НАХ ПОШЕЛ ИСПОЛКОМОВСКИЙ все втоиначлаьник уроды дебилы скопровас сажать будут НАХ ИДТИ и идль сурики передай что педрилка он
Развернуть
Беги в аптеку, псих! Таким, как ты, без очереди лекарства отпускают.
2
0
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Горожанин02 февраля 2018, 13:07
В ответ на комментарий пользователя
ты идиот туристов мало интересна длреняя пыль,а новолделы извни вопровст во А ТЫ ДУРАК!!! интересрно смимотреть когда такого ка ктыраком ставят и врот ему член пихают понял свинота????НАХ ПОШЕЛ ИСПОЛКОМОВСКИЙ все втоиначлаьник уроды дебилы скопровас сажать будут НАХ ИДТИ и идль сурики передай что педрилка он
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Ну и чмо...
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Горожанин02 февраля 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Ну и чмо...
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это ты чмо!! вашис лова о ценностиваших сараев НИЧЕМ НЕ ПОТВЕРЖДЕНЫ ПЛОТОУМ БЕГОМ К САНИТАРУ ПЕКДИКИ СРАННЫЕ!! в ычмошники ваша старина этоубожество никому не нужнокеСОСЕТКЕВЫ у чинуш!! ясно???

ДЦРДОМ стары йобосрангный сара памятник!! НЕФИГА ДЕРЬМО ЭТИО БУЛЬДОЗКР НУЖЕН !!! ничего ценногоуникального!! балтуксова дурочка а ввы верите разной фигнеСОСИТЕ!! короче вес снесем!! а ва с вдурку!
1
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Горожанин02 февраля 2018, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
Беги в аптеку, псих! Таким, как ты, без очереди лекарства отпускают.
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ты дурак.. ага ты просто опущекнноечсмо!! весьваш бред проценностьст арой казани , ничем не потвржадется ВЕРИТЬВАМ джуракам ПОЯЕМУ не пойти ливаам всем нах!! ВЫ ЖИТЬТ ГОРОДУНЕ ДАЕТЕ!!!!! вес это тдерьмонадочнести вт ориичное банальное ничего ценного!! а балтусова тпрсото болтушка дура набитаЯ понял???а почем4у злюсь да потому вы землю посути помогаете чинушам захватыватьясноВЫ ПЕРДЕЛКИ БОЛТУНИГШКИ И ВАФЛКЕРЫ Ва снадо битьеногами иваши памятники сноси ть!! ничего они непамятники а вы нЕ ЛЮДИ вы неполнойенные сущест ва унт екрменшины ваша память памятиьь обезьян ударков сжечьвашу память и цен тр ЗАСТРОИТЬ ЖИЛЫМИ ДО МАМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙФ!!! а всех ена колыму сортиыр мытьязыками
АГА В РОТ ТВОЮ МАМУ трахатьнадо и тебя тоже СРНСЕМ вашу дурацкую памятьВЫ НИКТ О!

сдохнитетвари
1
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rekt,zrf02 февраля 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
В чем тогда это здание будет историческим? Специально и хотят сохранить хотя бы часть, чтобы был хоть какой-то изначальный фундамент здания
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А вечного на Земле ничего нет, вы не знали? Всему свое время
0
0
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rekt,zrf02 февраля 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Почитайте как Дрезден восстанавливали после войны.
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Надо быль в пыль стереть не только Дрезен, но и другие немецкие города, после Ленинграда и Сталинграда, Минска, Пскова и Новгорода...
Не говоря уже об Освенциме и Треплинке. Мы помним
1
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Горожанин02 февраля 2018, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
Надо быль в пыль стереть не только Дрезен, но и другие немецкие города, после Ленинграда и Сталинграда, Минска, Пскова и Новгорода...
Не говоря уже об Освенциме и Треплинке. Мы помним
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нах пошел. наш то хуже гитлера был.Это он хотел мировую революцию и готовился напасть! понял....читай историю чтонаци что сталин одно дерьмо
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Горожанин02 февраля 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Согласен, пусть будет реконструкция, но качественная!
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хаха руками узбеков :-D:-D это точно
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