Полуразрушенные здания на Баумана: проекта реставрации купеческой усадьбы нет до сих пор

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с историком КФУ об уникальных особняках, повлиявших на облик всей дореволюционной Казани

В конце декабря вступило в силу решение Арбитражного суда об изъятии из собственности ООО «Дом на Проломной» двух полуразрушенных домов на улице Баумана. Два здания в самом центре города уникальны тем, что именно они стояли у истоков возникновения той Казани, которую мы знаем - с ее прямыми улицами и архитектурными комплексами.

Корреспондент портала ProKazan.ru встретился с доцентом Кафедры всемирного культурного наследия КФУ Сергеем Галаниным и узнал, чем эти два двухэтажных дома важны для истории Казани.

"Архитектор, определивший планировку Казани"

- Говоря об этих двух домах, нужно упомянуть две известные фамилии, - рассказывает Сергей Галанин. - Первая – одного из самых знаменитых казанских архитекторов Фомы Ивановича Петонди, вторая - владельцев усадьбы купцов Щетинкиных – Василия Ивановича, ставшего казанским купцом в 1835 году, с которого началась купеческая династия, и его сына Павла Васильевича, к началу ХХ века ставшего одним из крупнейших предпринимателей и благотворителей Казани.

Петонди - человек для Казани очень значимый. Он с 1834 года по 1844 год был казанским губернским архитектором, подпись которого стоит под сотнями проектов.

- Эпоха позднего классицизма - это время, когда в российской провинции окончательно изменяется градостроительная политика, - объясняет Сергей Галанин. – Это касается, конечно, только самых центральных городских кварталов, когда строятся не отдельные здания, а проектируются целые кварталы, включающие планировки улиц и площадей.

Этот процесс формирования города как системы ансамблей, создания городской среды шел нелегко. К сожалению, немногое сохранилось из того, что было построено по проектам Петонди. Под самым Кремлем расположены остатки усадьбы купцов Щетинкиных, главный дом которой – памятник архитектуры позднего классицизма.

Обратите внимание на улицу Баумана (бывшая торговая Большая Проломная), например. Значительная часть исторических домов, относящаяся к 1840-1860-м годам, имеет здесь похожие фасады. Как правило, это двухэтажный дом. Как у дома Щетинкина (ул. Баумана, 34), нижний этаж – вспомогательный, там декор скромнее, второй - парадный (там и комнаты просторнее, и окна больше и фасады богаче украшены).

- В 1839 году Петонди предложил генеральный план городской застройки, который определял застройку Казани до 1917 года, - говорит Сергей Галанин. - Если наложить его на современную карту исторического центра Казани того времени, то можно заметить большое сходство в городской планировке (направление улиц, расположение городских площадей). Большую роль для внедрения этого плана в жизнь сыграл большой казанский пожар 1842 года, после которого потребовался колоссальный объём нового строительства и облик города серьёзно изменился.

"Усадьба с каретным сараем"

Дом №34 был построен архитектором Фомой Петонди в 1844 году, дом №32 - позднее, ориентировочно в 1858. Когда-то это был роскошный особняк с большим двором, на котором стояло несколько других зданий, включая жилые, хозяйственные постройки, одна из которых - каретный сарай. В советские годы, по словам местных старожилов, этот сарай обзавелся вторым этажом и был приспособлен под жилье для рабочего класса.

До нашего времени сохранились лишь развалины двух домов. На месте дворика - пустырь, огороженный забором.

Как один из вариантов будущей судьбы этих зданий – воссоздание комплекса русской купеческой усадьбы середины-второй половины XIX века, что может стать интересным туристическим объектом, рассказывающем о быте купечества и его роли в истории Казани, возможно, создание некоего музея предпринимательства. На территории исторической усадьбы можно разместить ресторан с меню по историческим рецептам.

"Спорные здания"

В 2013 году эти два здания были переданы ООО "Дом на Проломной". Новый владелец взял на себя обязательства обеспечить сохранность объектов культурного наследия.

Что это значит?

Для начала должны были проведены проведены противоаварийные работы и консервация здания для последующей реставрации. На Баумана должен был появиться информационный щит с проектом реставрации и датами строительства.

Годы шли, но домами никто не занимался. Их состояние ухудшилось настолько, что Министерство культуры РТ забило тревогу: здания надо спасать, иначе от объекта культурного наследия останется пустырь.

- Объекты находились в неудовлетворительном состоянии, - рассказали ProKazan.ru в пресс-службе ведомства. - ООО «Дом на Проломной» брал на себя обязанность по их сохранению. В настоящее время состояние памятников истории и культуры ухудшилось. Проект реставрации на согласование в адрес Минкультуры не поступал.

В начале октября Арбитражный суд РТ постановил вернуть здания в собственность республики. В конце декабря были рассмотрены и отклонены апелляционные жалобы ООО «Дом на Проломной».

- Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражном суде Поволжского округа, - добавили в Министерстве культуры РТ.

Этот срок истекает в конце февраля. А пока дома купца Щетинкина ждут своего покупателя. По злой иронии судьбы, от одного из зданий осталась лишь стена. Совсем как у здания гостиницы "Казань", которая принадлежала Павлу Щетинкину.

Справка

Павел Щетинкин известен не только своей многосторонней предпринимательской деятельностью (сферы его деятельности – торговля мануфактурой, мехами, гостиничное дело и многое другое), но и благотворительностью. Он жертвовал большие суммы на строительство и реставрацию храмов, на духовные православные учебные заведения, на его капиталы было учреждено несколько стипендий для учащихся, в т.ч в Казанском университете.

Щетинкин одним из первых в Казани создал для своих приказчиков ссудо-сберегательную кассу. Важно отметить, что в числе его пожертвований – суммы, выделяемые на учебные заведения для татар-кряшен, но можно видеть и пожертвование в пользу мусульманского благотворительного общества.

Во многом именно его пожертвованиями была построена в 1880-е гг. Никольская церковь (Николо-Нисская на современной ул. Баумана), один из самых замечательных православных храмов Казани. К сожалению, именно напротив неё мы видим сегодня печальные останки когда-то замечательной архитектурно усадьбы купца-благотворителя П.В. Щетинкина.