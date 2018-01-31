СМИ: ломбарды начнут выдавать микрокредиты «до зарплаты»

В России появится новый вид финансового супермаркета. Он будет рассчитан на граждан с низким доходом. Кредиты, в том числе под залог драгоценностей или авто, начнут выдавать в ломбардах, пишут «Известия».

Отмечается, что новая модель «финансового супермаркета» уже успешно развивается в банковском секторе, однако ломбарды ее опробуют только через месяц. Предполагается, что процентная ставка будет ниже, чем в других микрофинансовых организациях.

Однако эксперты отмечают, что данная модель долго не просуществует.

- С большой долей вероятности можно предположить, что процент невозврата по микрозаймам в ломбардах будет высок, - говорится в сообщении.