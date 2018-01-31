На уличное освещение Казани потратили более 30 млн рублей

Из бюджета Татарстана в 2017 году было выделено более 30 млн рублей на установку фонарей в 28 жилых массивах Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фонари установили в поселках Дербышки, Привольный, Кульсеитово, Вознесенское, Борисково, Салмачи, Мирный, Юдино, Северный, Борисоглебское и другие.

Отмечается, что фонари были установлены благодаря программам по благоустройству парков. Всего за последние пять лет прирост составил 17 тыс светоточек.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году исполком Казани потратил 100 млн рублей на прочистку ливневок. В городе был завершен ремонт двух подземных пешеходных переходов, эксплуатируемых более 40 лет, на это потратили 18 млн рублей.