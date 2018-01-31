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Полицейских, арестованных по делу Пиркина, перевели из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз

Полицейских, арестованных по делу Пиркина, перевели из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз
16+
Фото: ProKazan.ru

Четырех полицейских, которые арестованы по подозрению в пытках над 22-летним нижнекамцев Ильназом Пиркиным, перевелиз из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз в их адрес, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

По словам арестованного Рината Ахметшина, в его адрес поступают угрозы. Он оказался в соседней камере с членами ОПГ, в задержании которых он участвовал ранее.

- Со стороны ОПГ проявляется давление. Они мне через стену крикнули, что будут на меня писать заявление, что я подкидывал наркотики и требовал взятки, - сообщил Ахметшин.

Напомним, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УМВД по Нижнекамскому району Ринат Ахметшин был арестован 16 ноября. Ахметшин, превысив свои должностные полномочия, применил силу в отношении Николая Удирякова и Владимира Тимофеева. Начальник отдела угрозыска требовал от мужчин признать себя виновными в суициде 22-летнего Ильназа Пиркина, а в случае отказа предлагал им последовать примеру Пиркина и покончить с собой.

Напомним, Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 

Люция Кашапова, 01.02.2018, 08:12
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Рамазанов01 февраля 2018, 08:15
Ссыкло, только и мог пользуясь властью измываться над людьми. Видимо с детства обиженный....
16
39
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Горожанин01 февраля 2018, 08:34
то есть сам факт того, что он подкидывал наркотики и требовал взятки, он не отрицает? только заявления по этому поводу опасается?
Лучший комментарий
6
32
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Горожанин01 февраля 2018, 08:45
Пожалеть его что ли садиста?
2
14
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Горожанин01 февраля 2018, 08:52
Засцал полицай? Жаль, что перевели живодера в казань.
4
19
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глас народа01 февраля 2018, 09:00
На все 100. 0 /0 солидарен с сидельцами из соседней камеры. Козла вкозлить, не впадло........
16
8
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Горожанин01 февраля 2018, 09:08
Сволочь.
2
9
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Дед01 февраля 2018, 09:09
А в мусарах и работают те, которых в юности или в детстве унизили или опустили.
17
14
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Горожанин01 февраля 2018, 09:19
В камеру его к черным. Пусть поцоны порадуются!:-D
16
7
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Горожанка01 февраля 2018, 09:45
Читаю комменты выше и удивляюсь. Народ на стороне бандитов ОПГ. Я не оправдываю мента. Если он виновен, то понесет наказание. Но! В соседней камере явно не святые!
13
17
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 февраля 2018, 10:12
Что, оживились зычары, дойдет и до вас очередь в парашнике посидеть. Смерть ворам - жизнь Мусорам!
9
15
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
Читаю комменты выше и удивляюсь. Народ на стороне бандитов ОПГ. Я не оправдываю мента. Если он виновен, то понесет наказание. Но! В соседней камере явно не святые!
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Неточность, народ не на стороне ОПГ, а против ментов-садистов, которые пытают, убивают, доводят до самоубийства!
1
14
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Горо01 февраля 2018, 10:56
Бедные менты , как сами сели так плачутся
2
8
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Горожанин01 февраля 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Читаю комменты выше и удивляюсь. Народ на стороне бандитов ОПГ. Я не оправдываю мента. Если он виновен, то понесет наказание. Но! В соседней камере явно не святые!
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дура! Когда мусора засунут тебе в очко бутылку шампанского и забьют ногой ты будешь думать по другому!>-(
9
7
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Горожанин01 февраля 2018, 12:07
Начальник отдела угрозыска требовал от мужчин признать себя виновными , а в случае отказа предлагал им последовать примеру Пиркина и покончить с собой.

хахаха теперь тоже можно предложить уже бывшему начальничку :-D
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2
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Горожанин01 февраля 2018, 12:24
Пиркин п..здил автомагнитоллы у людей. Работать ему было в лом. Он воришка. Люди работают, у них семьи, дети. Он имущество воровал, беду людям нёс.Они не олигархи, которых.охраняют. К таким, он зассал бы залезть. А то, что полисмены сделали, пусть разбираются. А быть солидарным с теми, кто за стенкой сидит, бред. Не тех, не того не надо оправдывать.
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Автомобилист01 февраля 2018, 12:54
Тут и те и эти виноваты... Все получат по заслугам!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 февраля 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Пиркин п..здил автомагнитоллы у людей. Работать ему было в лом. Он воришка. Люди работают, у них семьи, дети. Он имущество воровал, беду людям нёс.Они не олигархи, которых.охраняют. К таким, он зассал бы залезть. А то, что полисмены сделали, пусть разбираются. А быть солидарным с теми, кто за стенкой сидит, бред. Не тех, не того не надо оправдывать.
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Пиркин воровал, воровал и, в конце концов, нарвался на братву. Она живо подвела одно место к его носу, он сразу понял, что в зоне будет жить в обижняке, а сидеть ему по количеству краж точно не в баре ресторана. Нажрадся таблеток, снял кино и выпилился из этого мира.
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