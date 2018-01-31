Полицейских, арестованных по делу Пиркина, перевели из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз

Четырех полицейских, которые арестованы по подозрению в пытках над 22-летним нижнекамцев Ильназом Пиркиным, перевелиз из СИЗО Чистополя в Казань из-за угроз в их адрес, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

По словам арестованного Рината Ахметшина, в его адрес поступают угрозы. Он оказался в соседней камере с членами ОПГ, в задержании которых он участвовал ранее.

- Со стороны ОПГ проявляется давление. Они мне через стену крикнули, что будут на меня писать заявление, что я подкидывал наркотики и требовал взятки, - сообщил Ахметшин.

Напомним, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УМВД по Нижнекамскому району Ринат Ахметшин был арестован 16 ноября. Ахметшин, превысив свои должностные полномочия, применил силу в отношении Николая Удирякова и Владимира Тимофеева. Начальник отдела угрозыска требовал от мужчин признать себя виновными в суициде 22-летнего Ильназа Пиркина, а в случае отказа предлагал им последовать примеру Пиркина и покончить с собой.

Напомним, Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.