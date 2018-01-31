В Татарстане стали давать меньше взяток

Население Татарстана в прошлом году стало давать меньше взяток,об этом стало известно сегодня на коллегии Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу и Татарстанстата.

Больше всего снизился коррупционный охват в сферах, где работают информационные технологии и автоматизация.

- Коррупционный опыт населения республики, характеризующий масштабы коррупции, стабильно сокращается. Коррупция и ее влияние на жизнь людей в рейтинге основных проблем занимает 13-е место, – отметила информационно аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова.

Тем не менее о существенном улучшении говорить еще рано, причина - низкий уровень гражданской активности татарстанцев.

Напомним, средний размер взятки в Татарстане в 2017 году вырос более чем в два раза до 271 тысячи рублей. "Выявлено 377 преступлений, связанных с незаконным освоением бюджета. Где бюджет – всегда есть коррупционные риски и всегда есть факты откатов", – сообщил представитель МВД.