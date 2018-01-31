Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России

Лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году стал Татарстан, б этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

- В Республике Татарстан очень хорошо отработали, и хочу сказать, что они гораздо раньше у себя в республике начали заниматься проблемами развития городской среды, — цитируют "Известия" слова министра.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2018 году тарифы ЖКХ вырастут не более чем на 4,2%. Платежи вырастут с 1 июля этого года. Электричество с июля подорожает на 3,6% - до 3,69 рубля/кВтч, тепловая энергия на 4,2% - до 1699,8 рубля/Гкал, водоснабжение на 3,5% - до 24,45 рубля / куб. м, водоотведение на 3,7% - до17,93 рубля / куб. метр.