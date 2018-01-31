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Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России

Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России
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Фото: kremlin.ru

Лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году стал Татарстан, б этом в среду заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

- В Республике Татарстан очень хорошо отработали, и хочу сказать, что они гораздо раньше у себя в республике начали заниматься проблемами развития городской среды, — цитируют "Известия" слова министра.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2018 году тарифы ЖКХ вырастут не более чем на 4,2%. Платежи вырастут с 1 июля этого года. Электричество с июля подорожает на 3,6% - до 3,69 рубля/кВтч, тепловая энергия на 4,2% - до 1699,8 рубля/Гкал, водоснабжение на 3,5% - до 24,45 рубля / куб. м, водоотведение на 3,7% - до17,93 рубля / куб. метр.

 

N. Vildanov, 31.01.2018, 17:25
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин31 января 2018, 17:50
Погорячился товарищ...Цены ну услуги растут быстрее, чем качество самих услуг.
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26
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Горожанин31 января 2018, 17:54
А че после выборов то дорожает ! Пусть сейчас поднимают тогда , чтобы за Вовку голосовали !
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Горожанин31 января 2018, 17:58
меней развелось - плюнуть некуда..... >:>
4
6
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Дед31 января 2018, 18:06
Ну и фамилия:-D, в старословянском языке мень это член мужской так называли.
1
7
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Горожанин31 января 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Ну и фамилия:-D, в старословянском языке мень это член мужской так называли.
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Усышься от смеха с тобой, дед!
0
6
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Горожанин31 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
А че после выборов то дорожает ! Пусть сейчас поднимают тогда , чтобы за Вовку голосовали !
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Тарифы на коммуналку поднимаются с 1 июля ежегодно и так уже не первый год, пора бы привыкнуть.
4
1
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Слушатель31 января 2018, 18:58
Наверное, Чак Чака нажрался. Дозировано кормите, а то заносит. Давайте чем нибудь запить. Чай там, водка, чё нибудь горячее
2
4
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Горожанин31 января 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
Ну и фамилия:-D, в старословянском языке мень это член мужской так называли.
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Дед, ну ты и мень.
1
4
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Emill Fordov31 января 2018, 19:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
6
0
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Горожанин31 января 2018, 19:33
Поторопился он с выводами, этот Мень. Надо было это 1 апреля сказать.
0
4
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Горожанин31 января 2018, 19:44
Дед , это у тебя там маленький, маленький МЕНЬ. Мой по другому называется.....
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2
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Горожанин31 января 2018, 19:48
Просто здесь делается добросовестно, по татарски, а не по раздолбайски. Это и заметил Мень.
2
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Горожанин31 января 2018, 20:14
Мень прав на раше разруха, беспредел, беззаконие , не зря все из россии сюда бегут.
5
2
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Горожанка31 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Мень прав на раше разруха, беспредел, беззаконие , не зря все из россии сюда бегут.
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Еще не весна, а у вас бред. Бедняжка...
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8
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горожанин31 января 2018, 20:19
Папа у Меня был священником. Его убили,вот сынок и поднялся ,якобы на памяти отца. А сам из себя ничего умного не предоставляет.
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2
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Горожанинм31 января 2018, 20:34
Рядом республика удмуртия.каҗется не хуҗе.сама москва по чише выглядет.не хуҗе наверное чувашия сочи. Как мы так вперед оторвались...с выпавшим белым снегом..а вместе с людьми без определленного места җительства во время водных игр изчезли..вот оно что.мухаметзянов икрам.
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2
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Горожанин31 января 2018, 20:49
Слушай мень, зря стараешься. Выборам все равно бойкот.
1
4
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правдоед31 января 2018, 21:44
он бы сам тут пожил с годик, в обычной старой однушке, за которую ук гребут по 4000р. в месяц, при этом периодически отключая то свет, то всю воду на сутки..
0
3
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Горожанин31 января 2018, 21:48
Суммарно наверно посмотрел сколько жители заплатили за Услуги ЖКХ, наивно полагая что часть пойдёт на благоустройство. Когда же вам кирпич под ногами попадётся чтобы розовые очки разбились ?
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2
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Горожанин31 января 2018, 21:55
Да, нашим людям не угодишь... . Все ворчат-ворчат.
3
0
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Горожанин31 января 2018, 22:03
Йух та там!
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2
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Горожанин31 января 2018, 22:21
Он просто сам "благо устроен". Ммм эээ и вообще кто он такой ну хотя бы для Бога. А для Бога он "благо устроен". Просто чесно жалко мне что так всё в России. Но есть на всё Бог. И ангелы. Кто он такой этот министр ЖКХ России по сравнению с Богом и Его ангелами. Этот министр Этими силами "благо устроен" ну а его слова я не воспринимаю серъезно.
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Петя Сафонов01 февраля 2018, 00:21
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?

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