Наверх
Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»
17:47, 31.01.201849
Власти Казани потратили на прочистку ливневок 100 миллионов рублей
19:30, 31.01.201819
В Татарстане стали давать меньше взяток
19:18, 31.01.201813
В Нижнекамске собираются снести будку на лыжной базе, в которой зарезали лыжницу
17:39, 31.01.201812
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России
17:25, 31.01.201823
Реклама
В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел
17:03, 31.01.201820
Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани
16:59, 31.01.201825
В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП был без ремня безопасности
16:19, 31.01.201814
Завтра в Казани ожидается снег и 15 градусов мороза
16:17, 31.01.2018
В Казани ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
16:08, 31.01.20182
В Казани открывается музeй сaмогона: посетители после экскурсии смогут отведать "первача"
15:50, 31.01.201826
Высланный из России индус обратно вернулся в Челны
15:34, 31.01.201821
Соцсети: найденная повешенной школьница в Зеленодольске обвинила в смерти мать
15:19, 31.01.201833
В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti
14:59, 31.01.20184
Жительница Татарстана требует с больницы 1,5 млн рублей за смерть 2-летней дочери
14:57, 31.01.201815
Полиция задержала иностранца, укравшего в казанской кофейне 3 млн рублей у бизнесмена
14:24, 31.01.201818
Кандидат в президенты из Казани сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина
14:19, 31.01.201853
В Казани продают ресторан «Парус»
14:03, 31.01.201821
«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей
13:29, 31.01.20187
В Татарстане был уволен один из замминистров образования
12:52, 31.01.201816
В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем
12:05, 31.01.201826
В Татарстане выпал серый снег
11:55, 31.01.201836
В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍
11:19, 31.01.20188
Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ
10:59, 31.01.201834
В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки
10:14, 31.01.201823
Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в "кремлевский доклад США"
10:10, 31.01.201835
В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ
09:44, 31.01.201832
В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция
09:23, 31.01.201822
Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России
08:55, 31.01.201829
СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии
08:31, 31.01.201815
Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
08:11, 31.01.201849
Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
06:16, 31.01.2018
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201887
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201826
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201886
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20182
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201830
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20187
Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16:19, 30.01.201891
В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района
15:59, 30.01.201831
В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
15:31, 30.01.201813
В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
14:59, 30.01.201851
Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов
14:22, 30.01.201815
Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста
14:06, 30.01.201813
В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд
13:51, 30.01.201819
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, 30.01.201823
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, 30.01.201835
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, 30.01.201827
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, 30.01.201837
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, 30.01.201840
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млрд рублей
10:53, 30.01.201829
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, 30.01.201831
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, 30.01.201819
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, 30.01.201828
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, 30.01.201832
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, 30.01.201863
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, 30.01.2018
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201816
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201814
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Высланный из России индус обратно вернулся в Челны

Высланный из России индус обратно вернулся в Челны
16+
Фото: "Вечерняя Казань"

Ранее выдворенный из страны гражданин Индии Виктор Иммануэль Мани, представитель евангельской церкви «Божья любовь» в Набережных Челнах, обратно вернулся в Россию — домой к семье, сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Коммуницировав жалобу и обращаясь к правительству, Европейский суд спрашивает, провели ли суды в России грань между миссионерской деятельностью религиозной группы и личным вероисповеданием, а кроме того, были ли учтены последствия такого решения, как выдворение из страны для благополучия семьи Мани. Европейский суд также интересуется, есть ли в рамках пакета Яровой «различие в обращении с россиянами и иностранными гражданами», - говорится в сообщении. 

Напомним, в марте 2017 года Мани осудили по «закону Яровой» и выдворили из страны, обвинив в незаконной миссионерской деятельности. Мани обвинили в том, что он распространял свое вероучение среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения, чтобы оные лица из не участников стали участниками.

Кстати, в Челнах он проживал долгое время — там у него жена и маленькая дочка.

- Основная дикость закона — фактическое подведение понятия “миссионерская деятельность” под деятельность террористическую или экстремистскую. Иностранцы вынуждены участвовать в богослужении и говорить о религии под страхом депортации и немалых штрафов. Российские миссионеры трудятся в Мьянме, Лаосе, Индии и еще более чем в ста странах, там есть свои законодательные особенности, но такой глупости нет нигде, - считает управляющий делами Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас. 

Элина Валеева, 31.01.2018, 15:34
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин31 января 2018, 15:52
все религии по определению террористические
6
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
все религии по определению террористические
Развернуть
все террористы религиозные.
Лучший комментарий
1
19
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 16:00
Мастер Йода заголовок вам писал я вижу.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 16:04
Одно знаю точно, воровать миллиарды в России безопасно, за это точно ничего не будет. В крайнем случае скорая после допроса и лечение в Германии.
1
10
Согласны с автором?
Ильнур31 января 2018, 16:10
Православие понятно. Ислам понятно. Иудаизм понятно. Даже католики и то понятно. Но вот всякие десятники пятидесятники не непонятно. Слишком все закрыто и спрятано у них. Почему? Значит не чисты по закону. Можно в церковь зайти в мечеть или синагогу. При уважении их традиций тебе там слова поперёк не скажут
А у этих охрана как будто там сам обама сидит
3
14
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 16:25
-"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят."8-*
Это одно.
Теперь попроще и погрубее скажем так:
-"Мухи отдельно, котлеты отдельно."
Индус мух в котлеты закладывал?:-D
Просто так никого не выдворяют- разные национальности живут в РТ и никто к ним не вяжется, никто их "не выдворяет".
4
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 16:27
Думаю, в новом зоопарке в Казани этому сектанту самое место...
4
6
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Мастер Йода заголовок вам писал я вижу.
Развернуть
Элина Валеева, "....чтобы оные лица из не участников..." - ОНЫЕ лица !!! КАРЛ!!!
0
2
Согласны с автором?
Бабайка31 января 2018, 17:04
Вернулся алеутом и шибко на реку не чист...Чисто эфиоп...
3
0
Согласны с автором?
Маргарита31 января 2018, 17:07
Надоело, когда на улице ловят молодежь и вербуют в секты.Иной раз пока идешь, то по улице стоит несколько проповедников и отлавливают молодежь. У нас есть свои традиционные религии. Представить сложно, если бы христиане или мусульмане в чужой стране так свою религию навязывали.
1
8
Согласны с автором?
правдоед31 января 2018, 17:10
упорный СаиБаба, мать его...."коммуницировав жалобу" ？! Чё это ？
2
4
Согласны с автором?
Юр31 января 2018, 17:28
Почему его жена с дочкой к нему в Индию не едет?
2
7
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
-"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят."8-*
Это одно.
Теперь попроще и погрубее скажем так:
-"Мухи отдельно, котлеты отдельно."
Индус мух в котлеты закладывал?:-D
Просто так никого не выдворяют- разные национальности живут в РТ и никто к ним не вяжется, никто их "не выдворяет".
Развернуть
а ты не путай религию с национальностью.
смешал тут котлеты с мухами, понимашь.... >:>
1
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Надоело, когда на улице ловят молодежь и вербуют в секты.Иной раз пока идешь, то по улице стоит несколько проповедников и отлавливают молодежь. У нас есть свои традиционные религии. Представить сложно, если бы христиане или мусульмане в чужой стране так свою религию навязывали.
Развернуть
А я люблю над ними посте6аться и потроллить ))))))
0
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:19
Яровая самый опасный для государства сектант. Дума при Путине превратилась в опасную для людей секту, паразитирующую на теле гос-ва.
2
3
Согласны с автором?
Emill Fordov31 января 2018, 19:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
3
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:55
Там место мало, на всех не хватает. 1 350 000 000 человек, уже Китай догнали и останавливаться не думают. Так что он родных скоро сюда привезет.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:57
Там можно жить под каждым листком, лето круглый год.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Почему его жена с дочкой к нему в Индию не едет?
Развернуть
Там и без его жены с дочкой слишком большая семья.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:52
Яровая- мать, новое ругательство, синоним еб...-мать.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 22:50
Вот ведь, как магнитом тянет этого индуса Камазовская столица. Попрыгал в Бомбее под Джими, Джими. Ача, ача и рванул Апипя плясать
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Голосов: 18
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru