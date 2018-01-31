Высланный из России индус обратно вернулся в Челны

Ранее выдворенный из страны гражданин Индии Виктор Иммануэль Мани, представитель евангельской церкви «Божья любовь» в Набережных Челнах, обратно вернулся в Россию — домой к семье, сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Коммуницировав жалобу и обращаясь к правительству, Европейский суд спрашивает, провели ли суды в России грань между миссионерской деятельностью религиозной группы и личным вероисповеданием, а кроме того, были ли учтены последствия такого решения, как выдворение из страны для благополучия семьи Мани. Европейский суд также интересуется, есть ли в рамках пакета Яровой «различие в обращении с россиянами и иностранными гражданами», - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 года Мани осудили по «закону Яровой» и выдворили из страны, обвинив в незаконной миссионерской деятельности. Мани обвинили в том, что он распространял свое вероучение среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения, чтобы оные лица из не участников стали участниками.

Кстати, в Челнах он проживал долгое время — там у него жена и маленькая дочка.

- Основная дикость закона — фактическое подведение понятия “миссионерская деятельность” под деятельность террористическую или экстремистскую. Иностранцы вынуждены участвовать в богослужении и говорить о религии под страхом депортации и немалых штрафов. Российские миссионеры трудятся в Мьянме, Лаосе, Индии и еще более чем в ста странах, там есть свои законодательные особенности, но такой глупости нет нигде, - считает управляющий делами Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас.