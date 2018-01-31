В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti

В Казани в Вахитовском суде приговорили 30-летнего жителя Оренбурга, который вместе со знакомым за день угнал Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, как рассказал один из потерпевших, в сентябре 2017 года незнакомый мужчина взял в прокат на сутки Porsche Panamera стоимостью около 3 млн рублей, при этом арендатор должен был вернуть автомобиль на следующий день, стороны также обговорили и примерный маршрут передвижения иномарки, который исключал выезд за пределы Казани, однако авто угнали. В этот же день похожим образом угнали BMW 320i и Infiniti Q70, общая сумма ущерба превысила 6,5 млн рублей, было возбуждено дело по статье "Мошенничество", подозреваемые были задержаны.

Выяснилось, что подсудимый вместе со знакомым решили похитить авто, для этого они находили в Интернете объявления о сдаче в аренду дорогостоящих автомобилей.

- 9 сентября подсудимый заключил с двумя фирмами договоры аренды автомобилей Porsche Panamera и Infiniti Q70. В обоих случаях злоумышленник использовал подложный паспорт. После внесения незначительной предоплаты обвиняемый завладел транспортными средствами, которые в дальнейшем передал сообщнику для дальнейшей реализации. Предварительно они с использованием специального оборудования отключали установленные в автомобилях устройства слежения, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал, его пригвоорили к 4 годам колонии строгого режима. Его соучастник объявлен в розыск.