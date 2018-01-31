Наверх
Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»
17:47, 31.01.201849
Власти Казани потратили на прочистку ливневок 100 миллионов рублей
19:30, 31.01.201819
В Татарстане стали давать меньше взяток
19:18, 31.01.201813
В Нижнекамске собираются снести будку на лыжной базе, в которой зарезали лыжницу
17:39, 31.01.201812
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
Министр ЖКХ России назвал Татарстан самым благоустроенным регионом России
17:25, 31.01.201823
Реклама
В Казани осудили профессора КНИТУ за нелегальное лекарство для пчел
17:03, 31.01.201820
Двухметровые сугробы и невидимые полосы: активисты ОНФ проверили уборку снега в Казани
16:59, 31.01.201825
В 2017 году в Татарстане каждый шестой погибший в ДТП был без ремня безопасности
16:19, 31.01.201814
Завтра в Казани ожидается снег и 15 градусов мороза
16:17, 31.01.2018
В Казани ищут водителя, который сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
16:08, 31.01.20182
В Казани открывается музeй сaмогона: посетители после экскурсии смогут отведать "первача"
15:50, 31.01.201826
Высланный из России индус обратно вернулся в Челны
15:34, 31.01.201821
Соцсети: найденная повешенной школьница в Зеленодольске обвинила в смерти мать
15:19, 31.01.201833
В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti
14:59, 31.01.20184
Жительница Татарстана требует с больницы 1,5 млн рублей за смерть 2-летней дочери
14:57, 31.01.201815
Полиция задержала иностранца, укравшего в казанской кофейне 3 млн рублей у бизнесмена
14:24, 31.01.201818
Кандидат в президенты из Казани сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина
14:19, 31.01.201853
В Казани продают ресторан «Парус»
14:03, 31.01.201821
«Спурт банк» задолжал своим кредиторам более 11 млрд рублей
13:29, 31.01.20187
В Татарстане был уволен один из замминистров образования
12:52, 31.01.201816
В ГИБДД не стали наказывать водителя автобуса, который смотрел сериал за рулем
12:05, 31.01.201826
В Татарстане выпал серый снег
11:55, 31.01.201836
В Татарстане беременным приходится проезжать почти 300 км до роддомов‍
11:19, 31.01.20188
Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ
10:59, 31.01.201834
В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки
10:14, 31.01.201823
Минниханов поздравил бизнесменов Татарстана, включенных в "кремлевский доклад США"
10:10, 31.01.201835
В Казани задержан подполковник УФСИН по РТ
09:44, 31.01.201832
В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция
09:23, 31.01.201822
Столица Татарстана стала одним из самых зарабатывающих городов в России
08:55, 31.01.201829
СМИ: в российских школах могут появиться уроки психологии
08:31, 31.01.201815
Президент Татарстана вручил сотрудникам ГИБДД 50 новых автомобилей
08:11, 31.01.201849
Сегодня в Казани ожидается метель и 14 градусов мороза
06:16, 31.01.2018
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201887
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201826
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201886
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20182
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201830
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20187
Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16:19, 30.01.201891
В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района
15:59, 30.01.201831
В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
15:31, 30.01.201813
В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
14:59, 30.01.201851
Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов
14:22, 30.01.201815
Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста
14:06, 30.01.201813
В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд
13:51, 30.01.201819
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, 30.01.201823
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, 30.01.201835
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, 30.01.201827
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, 30.01.201837
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, 30.01.201840
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млрд рублей
10:53, 30.01.201829
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, 30.01.201831
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, 30.01.201819
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, 30.01.201828
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, 30.01.201832
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, 30.01.201863
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, 30.01.2018
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201816
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201814
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti

В Казани осудили жителя Оренбурга, за день угнавшего Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti
16+
Фото: wikimedia.org

В Казани в Вахитовском суде приговорили 30-летнего жителя Оренбурга, который вместе со знакомым за день угнал Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, как рассказал один из потерпевших, в сентябре 2017 года незнакомый мужчина взял в прокат на сутки Porsche Panamera стоимостью около 3 млн рублей, при этом арендатор должен был вернуть автомобиль на следующий день, стороны также обговорили и примерный маршрут передвижения иномарки, который исключал выезд за пределы Казани, однако авто угнали. В этот же день похожим образом угнали BMW 320i и Infiniti Q70, общая сумма ущерба превысила 6,5 млн рублей, было возбуждено дело по статье "Мошенничество", подозреваемые были задержаны.

Выяснилось, что подсудимый вместе со знакомым решили похитить авто, для этого они находили в Интернете объявления о сдаче в аренду дорогостоящих автомобилей.

- 9 сентября подсудимый заключил с двумя фирмами договоры аренды автомобилей Porsche Panamera и Infiniti Q70. В обоих случаях злоумышленник использовал подложный паспорт. После внесения незначительной предоплаты обвиняемый завладел транспортными средствами, которые в дальнейшем передал сообщнику для дальнейшей реализации. Предварительно они с использованием специального оборудования отключали установленные в автомобилях устройства слежения, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал, его пригвоорили к 4 годам колонии строгого режима. Его соучастник объявлен в розыск.
N. Vildanov, 31.01.2018, 14:59
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин31 января 2018, 16:05
Угонял бы тазы, ничего ему не было, ведь обычно за угон у нас статья: завладел без цели хищения. А тут на добро удащливих позарился, за что и сел
0
3
Согласны с автором?
ВАХАБИТ31 января 2018, 16:22
Наказали жадных лохов , которые на системах безопасности прокатных авто сэкономили.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 19:04
Руки отрубить еще нужно было
1
0
Согласны с автором?
Emill Fordov31 января 2018, 19:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
1
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 21
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Голосов: 18
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru