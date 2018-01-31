Полиция задержала иностранца, укравшего в казанской кофейне 3 млн рублей у бизнесмена

В Краснодаре полиция задержала 40-летнего гражданина Абхазии, который в декабря украл из сумки бизнесмена в казанской кофейне "Мамбочино" 2,8 млн рублей. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, 1 декабря прошлого года из сумки у 34-летнего бизнесмена украли деньги, было возбуждено дело. По словам пострадавшего, он ненадолго отвлекся, оставив в сумке наличность.

- 27 января в аэропорту Краснодара подозреваемый был задержан, сейчас он дает показания. Похищенных денег у него пока обнаружено не было, - сообщили ProKazan.ru.

Продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Кража в особо крупном размере".