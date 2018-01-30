Общественники сообщили о тараканах в изоляторах МВД РТ

Председатель общественно-наблюдательной комиссии по Татарстану (ОНК РТ) Лариса Расческова заявила, что условия в изоляторах временного содержания не соответствуют санитарным нормам.

По ее словам, в Набережных Челнах в камерах временного содержания члены комиссии обнаружили тараканов. Кроме того, не отвечают нормам СанПина и камеры для задержанных в отделах полиции.

- Особенно отличились ОП «Япеева» и ОП «Вишневский». Там люди содержатся даже после суда в камерах содержания задержанных лиц. Причем, постельное белье как правило на ночь не выдается, - отметила она.

Расческова также добавила, что УФСИН РТ требуется новое здание СИЗО.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане следственные изоляторы переполнены на 10-12%. В настоящее время в исправительных учреждениях и СИЗО находится 11 тыс 200 человек. Чтобы решить проблему перенаселенности следственных изоляторов, в республике планируют построить СИЗО на 930 мест.