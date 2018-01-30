В Татарстане двое мужчин изнасиловали школьницу на берегу реки

В Альметьевске двое мужчин на берегу реки Зай изнасиловали школьницу. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что 8 мая прошлого года подсудимые предложили потерпевшей подвезти ее домой. Однако они отвезли ее к берегу реки, что недалеко от села Русский Акташ Альметьевского района. Там злоумышленники и совершили в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Сообщается, что свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил их к 8 и 9 годам колонии строго режима.