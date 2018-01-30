В Нижнекамске территорию базы «Алмаш», где убили лыжницу, ежедневно патрулирует полиция. Такое распоряжение дал мэр города Айдар Метшин.

Сообщается, что каждый день сотрудники УМВД России по Нижнекамскому району на снегоходах патрулируют территорию с двух часов дня до десяти вечера.

Напомним, ранее в Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки. Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Отметим, мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.