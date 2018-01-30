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СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами

СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
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Фото: pixabay.com

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое — до 31,76 млрд рублей, пишут «Известия».

Отмечается, что число обратившихся с заявлением на списание долгов за два года превысило 87 тыс человек. А размер так называемой безнадежной задолженности увеличился до 1,7 млн рублей.

При этом эксперты отмечают, что уже в 2018 году долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей. 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 18:07
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Дмитрий30 января 2018, 19:00
Да уж , видимо конец путинизма все ближе и ближе !!!
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Горожанин30 января 2018, 19:39
Народ очень любит жить в кредит... Если нет денег то это некоторых не останавливает...
Лучший комментарий
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12
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Горожанин30 января 2018, 19:50
В этой стране под название Путинизм остается одно лишь бы выжить.
3
8
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Горожанин30 января 2018, 20:02
Путинизм живучая бактерия.
3
5
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ТатарчоноК30 января 2018, 20:06
Если говорить прямо, то и контраст в обществе увеличился..
0
3
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Горожанин30 января 2018, 20:14
Нефть подорожала на 50% ( с дек. 14 г ) , а рубль правительство держит на прежнем уровне.Считает , что пусть народ остается в нищете.Чем дешевле рубль, тем легче платить з/п.
2
13
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Артем30 января 2018, 20:37
Вся проблема даже была не в рубле, а в налоговой, которая стала просто всех душить. Если решил закрыть фирму тоже проблема, легче обанкротить. Вот вам и результат
0
4
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Горожанин30 января 2018, 22:11
Господа, успокойтесь. В стране 20 лет армией и флотом не занемались. Городами и предприятиями тоже. Это всё требует больших денег. Финансы идут в укрепление государства, и лишь малая доля, которая не индексируется попадает в карманы граждан. Это всё временно. Вопрос на сколько временно? Пожалуй на него в данный момент никто не может ответить. Свои интересы Россия рано или поздно должна была начать защищать. И это началось в 2014. Почти весь мир против нас, напрямую или косвенно. У нас огромные нетронутые территории, запасы углеводородов, газа, леса, пресных вод и пахотных земель, и много чего ещё. А из союзников только армия и флот. Вооружённые силы должны соответствовать своим интересам в геополитике. И всё это большие финансы. P.S. в 91 году сами виноваты были.
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Веселый Гук30 января 2018, 22:11
Надо быстрее в банкроты записаться,а то набрал на 5 лимонов,а нигде не работаю,денег нет,бедненький я.
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герцог30 января 2018, 22:41
Потому что при социализме умные головы придумали такую штуку как денежный аккомулятор из которого банкротам (совхозам,колхозам,заводам) давались деньги.Если денег не хватало, то их подпечатывали .Не было ни одного банкрота.Вся страна была как единая армия-а народ солдаты получающие получку.Почему же государство раззорилось и обанкротилось-причина одна-внутринние раздоры в ЦК, внушённое мнение Горбачёву что всё надо менять,личные свойства души, а также вечное вяньганье экономистов и их вечное вешание лапши на уши и тскажение информации.Для перестройки не было никаких причин ни экономтчнских, ни полиьических.Да и были любители сплетен и слухов что на Москву вся страна раюотает, что из Москвв колбасу везут.Слишком много сами членов ЦК болтали и ввели эту многопартийность смеясь про себя что мол ни одна партия не проползёт.Интриги секретарей с поездкой на остров Фарос Горбачёва стали последним моментом показа что он вожжи не держит его расстройство когда он послал секретаршу на три буквы видимо за то что организовала некоторую позицию решившую исход истории
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герцог30 января 2018, 23:00
Неужели люди не понимают очевидных вещей. Рано или поздно промтовары перестают покупаться.Если торгующие предприятия государственные ,то ничего не происходит-люди получают деньги(главное все), хотя прибыль не получена.Но главное то что эти люди получив деньги их тратят и помогают производителям избавляться от их товара и тем самым толкают производство вперёд(они покупая товары становятся главным элементом экономики и её проворачивания. В системе настоящего времени эта схема не действует что ведёт ,вероятно, к негативным процессам и недовольству населения.Вы поймите что причина недовольства-есть стратегическая ошибка основанная на внедрении рыночной экономике.Внедрение частных предприятий не привело к успехам и не приведёт так как население становится экономические беднее я имею ввиду большую часть народа.Вообще поняьие рост экономики понятие ложное и устаревшее.Идёт бурное производство непокупаемых товаров, роста доходов не происходит так как этому росту препятствуют теже производители тепла,света,коммунальные экономические организации которым правительство развязало руки.
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Горожанин30 января 2018, 23:12
Каждый второй пенсионер, только вышедший на пенсию уже сразу банкрот
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герцог30 января 2018, 23:24
Все тарифы должны устанавливаться одним человеком.Эта бардель так и будет продолжаться.Нищета населения связана во многом с покупкой машин,а также с игрой цен на квартиры. В ближайшие двадцать лет ничего не изменится.Народ не готов к рыночной экономике.Многие работы как и при социализме не нужны обществу, и они существуют лишь как социальная помощь от государства,но они хороши лишь тем что много людей получают деньги и эти деньги они расходуют-в этом их золотая ценность.Они покупают товары хотя сами ничего не производят,а лишь болтают языком и вертяться на работе решая одновременно и полицейские проблемы контроля и это хорошо.Больше надо платить пособий,выплат ещё больше,ьак как товаров завались-платить неработающим по какой-то причине тоже надо и это будет правильно в этом прогресс
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Иван иванов30 января 2018, 23:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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1
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горожанин31 января 2018, 00:11
Это Путин в злобе ополчился на весь окружающий мир, как неудачник и при этом прикрывается Россией, т.е. всеми нами. Подлый и трусливый человечишко.
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