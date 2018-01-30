СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое — до 31,76 млрд рублей, пишут «Известия».

Отмечается, что число обратившихся с заявлением на списание долгов за два года превысило 87 тыс человек. А размер так называемой безнадежной задолженности увеличился до 1,7 млн рублей.

При этом эксперты отмечают, что уже в 2018 году долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей.