Наверх
«Согласны на 11 тысяч». Жильцы Мергасовского дома обвиняют исполком в подделке документов
18:09, 30.01.201863
СМИ: в России все больше граждан могут объявить себя банкротами
18:07, 30.01.201815
Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
17:53, 30.01.201837
Завтра в Казани ожидается метель
17:19, 30.01.20181
В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы
17:07, 30.01.201822
В Набережных Челнах мужчина погиб от взрыва колеса грузовика
16:43, 30.01.20186
Реклама
Братья Шаймиевы попали в «черный список» США
16:19, 30.01.201866
В РТ задержали экс-главу исполкома Пестречинского района
15:59, 30.01.201828
В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
15:31, 30.01.20189
В Казани вскрыли аферу с дорожной разметкой на 45 млн рублей
14:59, 30.01.201845
Из-за непогоды на трассе под Казанью ограничили движение автобусов
14:22, 30.01.201813
Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста
14:06, 30.01.201811
В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд
13:51, 30.01.201817
Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
12:35, 30.01.201818
Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км
12:00, 30.01.201824
На Ямашева «Киа» столкнулся с «Жигули»: погиб человек, еще пятеро пострадали
11:56, 30.01.201826
В Татарстане двое полицейских избили парня-заику
11:31, 30.01.201836
Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
11:09, 30.01.201831
В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млрд рублей
10:53, 30.01.201823
СМИ: безбилетных пассажиров запретят высаживать на мороз
10:24, 30.01.201825
Полиция поймала казанца, который распространял в Сети детское порно
10:09, 30.01.201815
В Казани в элитной гимназии родителей незаконно просили сдавать деньги
09:49, 30.01.201827
В Татарстане подростки избили полицейского и сломали ему нос
09:24, 30.01.201829
В Казани задержали экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова
08:57, 30.01.201857
Сегодня в Казани ожидается метель и 10 градусов мороза
06:17, 30.01.2018
В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика
18:03, 29.01.201815
СМИ: в России могут поменять цвета некоторых дорожных знаков
17:57, 29.01.201813
В РТ завели уголовное дело на бизнесменов, похитивших лесной участок на 4 млн рублей
17:42, 29.01.201812
Глава аппарата РТ обещал найти авторов «разжигающих» обстановку Telegram-каналов 
17:13, 29.01.201866
В РТ осудили мужчину, который ограбил и избил женщину, а затем сбросил ее тело в реку
16:38, 29.01.201816
В Зеленодольске нашли повешенной 15-летнюю школьницу
16:16, 29.01.201840
Суд обязал две татарстанские компании вернуть «Татфондбанку» 1,7 млрд рублей
15:59, 29.01.201819
В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций
15:31, 29.01.201819
В Татарстане мужчина приревновал свою жену и задушил подушкой
15:10, 29.01.201823
В Казани столкнулись два Hyundai Solaris, пострадала 11-летняя девочка
14:59, 29.01.20183
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается метель и сильный ветер
14:28, 29.01.201814
Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц
14:07, 29.01.201873
Соцсети: в центре Казани «легковушка» врезалась в стену дома и сгорела
13:39, 29.01.20182
Мэрия Казани выразила соболезнования руководителю исполкома Казани
13:14, 29.01.201832
В Челнах презентовали новый выпуск эротического календаря на 2018 год
12:49, 29.01.201836
Полиция проверила, как погибшая в Калининграде девушка из Казани получила травмы до смерти
12:29, 29.01.201819
СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост
11:48, 29.01.201812
Пожар на Пороховом заводе в ноябре произошел из-за умышленного поджога 
11:22, 29.01.201820
Мэр Казани раскритиковал льготное кредитование бизнеса
11:02, 29.01.201826
В Казани туристов начнут водить по кладбищам
10:28, 29.01.201863
Большинство читателей ProKazan.ru поддерживает изучение татарского языка в детских садах
10:00, 29.01.201832
Перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте
09:59, 29.01.2018167
«А у нас нет даже канализации»: жители многоэтажки в «Адмиралтейке» ходят в туалет в окно
09:33, 29.01.2018111
В Казани расширят зону платной парковки на 342 машиноместа
09:29, 29.01.201871
СМИ: в России охранников в метро вооружат электрошокерами
08:59, 29.01.201812
Сегодня в Казани ожидается снегопад и усиление ветра до 18 метров в секунду
06:40, 29.01.20182
Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
19:38, 28.01.201831
Выбор межкомнатных дверей
19:35, 28.01.2018
В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной
18:23, 28.01.201810
В Казани водитель-наркоман "угрожал" полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов
17:57, 28.01.201828
В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16:39, 28.01.2018134
В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
14:31, 28.01.201882
Руководитель команды "Камаз-Мастер": "Путин следит за нами..."
14:16, 28.01.201819
В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах
11:53, 28.01.201819
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет

Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет
16+
Фото: Рамиль Гали/ "Татар-информ"

Почти 200 водителей станции скорой медицинской помощи (ССМП) Казани обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ), чтобы аннулировать поступившую ранее жалобу на «скорую», пишет «Татар-информ».

- Его даже за клевету можно привлечь, и будем мы добиваться, чтобы он ответил за свои слова. Ощущение, что эта жалоба в ОНФ – какая-то заказуха, как будто он марионетка. Ведь все эти факты, о которых он говорит, не доказаны, - утверждают водители «скорой».

Напомним, ранее сообщалось, что водители казанской станции скорой медицинской помощи (ССМП) заявили, что обслуживают служебный транспорт за свой счет. Они рассказали, что покупают за свои деньги запчасти, моторное масло, покрышки для служебных автомобилей и оплачивают ежегодный техосмотр. Все необходимое для своих автомобилей они покупают в конкретных местах, которые советует руководство, для подтверждения чего они практически всегда отдают им чеки и накладные на товар. При этом водителям не компенсируют эти расходы.

Водителям «скорой» также не оплачивают время простоя в случае поломки машины. Кроме того, они пожаловались на то, что они оформлены, как водители санитарного транспорта с зарплатой ниже, чем водителей скорой помощи, составляющей 18-20 тыс рублей.

 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 17:53
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 января 2018, 17:51
Рабы из аулов, половина даже больше живет не в Казани...100% инфа..
3
34
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 января 2018, 18:15
Отмазывают руководство
Лучший комментарий
1
59
Согласны с автором?
Я согласен30 января 2018, 18:28
Как это может быть: один человек пишет заявление, а потом двести других внезапно по зову сердца встают и пишут заявление об отзыве заявления того первого человека? Причем, заметьте, не пишут что "это ложь", а пишут что "не доказано". По уму туда нужно сразу присылать прокуратуру и трудовую инспекцию, опрашивать каждого водителя по отдельности.
0
48
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Как это может быть: один человек пишет заявление, а потом двести других внезапно по зову сердца встают и пишут заявление об отзыве заявления того первого человека? Причем, заметьте, не пишут что "это ложь", а пишут что "не доказано". По уму туда нужно сразу присылать прокуратуру и трудовую инспекцию, опрашивать каждого водителя по отдельности.
Развернуть
Проверить .похоже там мафия
0
27
Согласны с автором?
Злобный Аноним30 января 2018, 18:41
«Ведь все эти факты, о которых он говорит, не доказаны, - утверждают водители «скорой»»(с)

Уважаемые, факты не должны ИМЕТЬ МЕСТО, а доказаны они или нет, дело второе, от этого уже пляшут ОРГВЫВОДЫ ;-)
0
15
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 18:47
Да все ложь, дедуля. Правда только в том, что благодаря солнцеподобному лидеру наша страна уже 30 лет едет к светлому будущему!!!!
4
10
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Как это может быть: один человек пишет заявление, а потом двести других внезапно по зову сердца встают и пишут заявление об отзыве заявления того первого человека? Причем, заметьте, не пишут что "это ложь", а пишут что "не доказано". По уму туда нужно сразу присылать прокуратуру и трудовую инспекцию, опрашивать каждого водителя по отдельности.
Развернуть
Боятся работу потерять. Идут у руководства под каблуком
2
26
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Как это может быть: один человек пишет заявление, а потом двести других внезапно по зову сердца встают и пишут заявление об отзыве заявления того первого человека? Причем, заметьте, не пишут что "это ложь", а пишут что "не доказано". По уму туда нужно сразу присылать прокуратуру и трудовую инспекцию, опрашивать каждого водителя по отдельности.
Развернуть
про "ложь" и "факты не доказаны" правильно подметил, молодец! Красавчик! :-P
1
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
Боятся работу потерять. Идут у руководства под каблуком
Развернуть
шестёрки-жoпoлизы. Только чёт много их, аж 200.
По всему Татарстану, что ли их собирали? :-D
1
16
Согласны с автором?
дядя Вася30 января 2018, 19:24
"Его даже за клевету можно привлечь, и будем мы добиваться, чтобы он ответил за свои слова"

Ну, так привлеките, шестерни! :-D Чо "будем добиваться"-то? Здесь "добиваться" не надо! Видеообращение человека есть, катаете заяву в мировой суд по ч.2 ст. 128.1 УК РФ и вперед! Отчего не обращаетесь? :-D
0
13
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:34
Вот так и на выборы погонят под страхом увольнения
1
11
Согласны с автором?
Ол30 января 2018, 20:46
Знакомый в скорой работает. Говорит за свой счёт ремонт делают водители. Даже бастовать пробовали. Все бестолку
1
11
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 20:51
Мало этих рабов сношают не снимая штанов. Им и зарплату давать не нужно. Пусть за доширак пашут.
2
7
Согласны с автором?
володя+30 января 2018, 20:56
да уж незнаю ...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:09
Очень странная реакция водителей. А вообще, про зарплату и должность легко проверить. Посмотреть в отделе кадров запись в трудовой и поднять начисления за год.
0
4
Согласны с автором?
Я30 января 2018, 21:12
Я знаю 200 человек которые пойдут в марте голосовать за того, кого им скажут. Стадо баранов(((
0
10
Согласны с автором?
володя+30 января 2018, 21:15
всех под страхом увольнения заставили подписатся!
0
8
Согласны с автором?
Азат Аббасов30 января 2018, 21:24
А че не работают че все здоровы
0
2
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:26
Сычи пусть и дальше платят тогда, засали что их уволят.
0
5
Согласны с автором?
володя+30 января 2018, 21:34
вы знаете я на скорой 25 ЛЕТ РАБОТАЮ. не когда запчастей не было все покупали сами. скидывались с напарниками. гдето экономили с топлива . но этого не хватает . особенно на иномарки! раньше проше было михалыч пупевку закрывал. и все довольны! и машыны работали и все довольны! но мы сами ремонтировали ! И [***]
0
7
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 21:35
Либо как вариант из стада ссыкунов ,нашелся один смельчак ,а сейчас ссыкунам дали пенка чтобы никто так не думал.
0
5
Согласны с автором?
володя+30 января 2018, 21:43
вообще не понятно сегоднящее стадо стукачей. что они довольны зарплатой 19-20 Т.Р . РЕБЯТА НО ТЕ РАДИ ЭТОГО ЛИЗАТЬ!
0
8
Согласны с автором?
продавец авторынка30 января 2018, 22:02
я верю водителю, денег на запчасти не выделяют.
сам был свидетелем, водители скорой часто жаловались...
0
7
Согласны с автором?
ДАМИР30 января 2018, 22:05
РЕБЯТКИ КТО НА ФОТО ВСЕХ ВИДНО! НО ОТ ЗЛОДЕЕВЫХ НЕ ОЖИДАЛИ ! МДЯ МОЖЕТ И СОЛЯРУ ДЛЯ НИХ СКУПАЕТЕ?
0
2
Согласны с автором?
Веселый Гук30 января 2018, 22:12
Фейк это чистейший.
0
0
Согласны с автором?
РАИС30 января 2018, 22:15
СЕРВИС ПЛАТНЫЙ ВЫВЕЗЛИ! А ГОВОРЯТ ОН СКОРЫЕ ДЕЛАЛ. НЕ ПРАВДА ОН ЧАСНИКОВ ПО ЗВОНКУ РЕМОНТИРОВАЛ.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 22:17
стукачи
0
1
Согласны с автором?
Ленар30 января 2018, 22:18
[***]
0
0
Согласны с автором?
Ленар30 января 2018, 22:19
[***]
0
0
Согласны с автором?
РАИС30 января 2018, 23:03
вот точно фото стукачей! запомните ! главных много будет. а эти останутся ! эти рожи уже столько стучат ого!
0
2
Согласны с автором?
РАИС30 января 2018, 23:04
особенно этот
0
2
Согласны с автором?
механик30 января 2018, 23:07
ну особенно злодеи! задумайтесь .
0
0
Согласны с автором?
Иван иванов30 января 2018, 23:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
1
0
Согласны с автором?
Гаражный31 января 2018, 00:00
В ответ на комментарий пользователя
стукачи
Развернуть
пидapacы :-D
0
0
Согласны с автором?
Гаражный31 января 2018, 00:03
В ответ на комментарий пользователя
вот точно фото стукачей! запомните ! главных много будет. а эти останутся ! эти рожи уже столько стучат ого!
Развернуть
усатенький, точно, cтyкачoк ;-) Со стажем 30-35 лет. Повидал таких.
0
1
Согласны с автором?
Гаражный31 января 2018, 00:06
В ответ на комментарий пользователя
особенно этот
Развернуть
усатый?
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

До окончания голосования осталось:
Да, буду за них болетьНет, они - предателиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
Голосов: 13
Голосовать
Голосов: 13
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru