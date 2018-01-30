Водители казанской «скорой» назвали клеветой слова коллеги о ремонте машин за свой счет

Почти 200 водителей станции скорой медицинской помощи (ССМП) Казани обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ), чтобы аннулировать поступившую ранее жалобу на «скорую», пишет «Татар-информ».

- Его даже за клевету можно привлечь, и будем мы добиваться, чтобы он ответил за свои слова. Ощущение, что эта жалоба в ОНФ – какая-то заказуха, как будто он марионетка. Ведь все эти факты, о которых он говорит, не доказаны, - утверждают водители «скорой».

Напомним, ранее сообщалось, что водители казанской станции скорой медицинской помощи (ССМП) заявили, что обслуживают служебный транспорт за свой счет. Они рассказали, что покупают за свои деньги запчасти, моторное масло, покрышки для служебных автомобилей и оплачивают ежегодный техосмотр. Все необходимое для своих автомобилей они покупают в конкретных местах, которые советует руководство, для подтверждения чего они практически всегда отдают им чеки и накладные на товар. При этом водителям не компенсируют эти расходы.

Водителям «скорой» также не оплачивают время простоя в случае поломки машины. Кроме того, они пожаловались на то, что они оформлены, как водители санитарного транспорта с зарплатой ниже, чем водителей скорой помощи, составляющей 18-20 тыс рублей.