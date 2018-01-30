В Казани будут судить мужчину, который по очереди надругался над постоялицами гостиницы

В Казани перед судом предстанет 36-летний житель Атнинского района Алмаз Нуриев, который казанской гостинице «Кварт» изнасиловал 37-летнюю женщину и надругался над двумя школьницами. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - рассказали в ведомстве.

Напомним, все произошло в ночь на 4 ноября 2017 года, а 5 ноября мужчина был задержан.

Мужчина решил навестить знакомую, не найдя женщину, он стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров. Войдя в один из номеров, Нуриев лег в кровать к спящей 13-летней девочке и стал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

- Затем он зашел в другой номер, где спали две несовершеннолетние девочки, одну из которых он отвел в ванную комнату и совершил в отношении нее развратные действия. После этого Нуриев поднялся на верхний этаж, зашел в комнату, где находилась 37-летняя женщина и ее малолетний ребенок, изнасиловал потерпевшую, а после покинул гостиницу, - сообщили в следователи.

В самом отеле заявили о том, что мужчина хотел снять номер, но ему этого сделать не удалось из-за отсутствия свободных мест. Уже после этого он прошел в гостиницу.

В ходе расследования уголовного дела в адрес руководства ПАО «Кварт», а также ООО ЧОП «Сфинкс» оказывавшего охранные услуги в гостинице, направлены соответствующие представления. По итогам их рассмотрения ряд сотрудников был привлечен к дисциплинарной ответственности.