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В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб

В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб
16+
Фото: ru.torange.biz

В казанском поселке Дербышки Роспотребнадзор на неделю приостановил работу частного детского клуба, который не отвечал санитарным нормам, сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на клуб, расположенный на улице Советской, в надзорное ведомство обратились местные жители. В ходе проверки было установлено, что клуб располагался в подвальном помещении без окон и возможности проветривания.

Сообщается, что Советский районный суд Казани по заявлению ведомства приостановил работу клуба. Однако индивидуальный предприниматель по данному адресу уже не работает. 

Элина Валеева, 30.01.2018, 15:31
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 15:56
Слово подвальный звучит как казино)
0
7
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Горожанин30 января 2018, 16:15
На фото 2 окна)))))))))))
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0
14
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Бабайка30 января 2018, 16:38
Отдали ПОДВАЛ радетели хреновы...
0
0
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Бабайка30 января 2018, 16:39
Отжали ПОДВАЛ радетели хреновы...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Слово подвальный звучит как казино)
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''Подвальный детский.. ''
0
0
Согласны с автором?
семён некрасов30 января 2018, 16:49
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
5
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
На фото 2 окна)))))))))))
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Ага, подвальный это, щас.
0
2
Согласны с автором?
герцог30 января 2018, 17:00
Потому что он конеурент государственным там разным послуеуроковым центрам
1
5
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Азат Аббасов30 января 2018, 19:12
Так раз плохие условия зачем туда отдавать своих детей?
1
1
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