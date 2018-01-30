В Казани Роспотребнадзор закрыл подвальный детский клуб

В казанском поселке Дербышки Роспотребнадзор на неделю приостановил работу частного детского клуба, который не отвечал санитарным нормам, сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на клуб, расположенный на улице Советской, в надзорное ведомство обратились местные жители. В ходе проверки было установлено, что клуб располагался в подвальном помещении без окон и возможности проветривания.

Сообщается, что Советский районный суд Казани по заявлению ведомства приостановил работу клуба. Однако индивидуальный предприниматель по данному адресу уже не работает.