Суд Казани освободил начальника отдела судебных приставов из-под домашнего ареста

Сегодня Советский районный суд Казани не стал продлевать домашний арест экс-начальнику отдела УФССП по РТ Жанне Алпаровой, сообщили в пресс-службе суда.

Следком ходатайствовал о продлении меры пресечения до 1 марта, но Алпарову отпустили.

Напомним, Алпарова была задержана в октябре прошлого года. Старший судебный пристав была допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Сотрудники УФССП по РТ превысили полномочия, когда наложили арест на технику с маркировкой iBOX и Ultradata — имущество ответчика по арбитражному делу, руководителя ООО «ЭР-Холдинг» Рамиля Ямалова и отдали арестованное на хранение взыскателю — главе ООО «Интерхолдинг» Эдуарду Хусаинову. Однако после отмены ареста часть имущества обнаружена не была.

Также Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о невзысканном сборе в 1,4 млн рублей с должника ООО «Ясная Поляна».