В Казани пенсионер, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд

В Казани 81-летний Владимир Зубков, которому отказали в выдаче лекарств, пожаловался в Европейский суд, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Зубков является инвалидом второй группы по сердечно-сосудистому заболеванию. В 2010 году он обратился в суд с иском к ГУЗ «Госпиталь ветеранов войн» Казани в связи с тем, что ему не предоставили все необходимые лекарства по рецептам врача.

После этого Московский районный суд Казани выявил факт нарушения прав Зубкова и взыскал в пользу пенсионера денежную компенсацию. Но сторона ответчика обжаловала постановление в Верховном суде РТ и отменил решение суда первой инстанции.

- Так, при повторном рассмотрении иска Московский райсуд отказался удовлетворить требования Зубкова. После этого пенсионер направил жалобу в Верховный суд Татарстана, который оставил решение суда без изменений, - говорится в сообщении.