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Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»

Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»
16+
Фото: pxhere.com

Завтра, 31 января, жители Земли смогут увидеть полное лунное затмение, которое совпадает с суперлунием и «голубой Луной», сообщает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что в Татарстане будет частная форма затмения. Кстати, некоторые астрономы это явление называют «голубое кровавое суперлуние». В последний раз оно было в 1866 году.

- Луна в этот день будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому мы увидим ее более крупной, чем обычно. Последний январский день подарит нам полнолуние, уже второе за этот месяц, которое называют «голубой Луной», - сообщили в КФУ.

Интересно, что в день «голубой Луны» земляне будут наблюдать «красную Луну». Во время полного лунного затмения естественный спутник войдет в тень Земли, а лучи Солнца, которые  все равно будут достигать поверхности Луны, преломляясь в атмосфере  нашей планеты, окрасят ее в красновато-коричневый цвет. 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 12:35
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 12:44
Однажды, поздно вечером ехал по улице Миля от Лукойловской заправки , в сторону Дементьева, впереди на горизонте Луна была огромная и красновато лилового цвета. Красиво. В этот раз похоже, опять такая будет.:-P
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Горожанин30 января 2018, 12:48
Это видимо подарок, для Бориса Моисеева:-D
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Горожанин30 января 2018, 12:55
Ох уж эта Люция. Во сколько или по желанию, как кнопочный светофор?
3
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Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 13:55
Ну все теперь всякие психи активизируются
4
3
Согласны с автором?
семён некрасов30 января 2018, 14:21
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
3
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Ну все теперь всякие психи активизируются
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Прячся скорей!!! Пока тебя они в ж..не.. :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Однажды, поздно вечером ехал по улице Миля от Лукойловской заправки , в сторону Дементьева, впереди на горизонте Луна была огромная и красновато лилового цвета. Красиво. В этот раз похоже, опять такая будет.:-P
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В последний раз оно было в 1866 году. Не знаю на чем и как ты ехал, может на метле, но где-то к половине пятого надо разогнать облака, справишься?
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Горожанинм30 января 2018, 15:50
, что, с двух а сторон два сиг тика помогают не видели. Мухаметзянов икрам
0
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Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
В последний раз оно было в 1866 году. Не знаю на чем и как ты ехал, может на метле, но где-то к половине пятого надо разогнать облака, справишься?
Развернуть
Ты чё, чернокнижник что ле? Или травку покуриваешь?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
В последний раз оно было в 1866 году. Не знаю на чем и как ты ехал, может на метле, но где-то к половине пятого надо разогнать облака, справишься?
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Успокойся. Хватит тут, срач словесный писать.
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Согласны с автором?
семён некрасов30 января 2018, 16:50
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
3
0
Согласны с автором?
Горожанин30 января 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Однажды, поздно вечером ехал по улице Миля от Лукойловской заправки , в сторону Дементьева, впереди на горизонте Луна была огромная и красновато лилового цвета. Красиво. В этот раз похоже, опять такая будет.:-P
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Это же соцгород, там и луная такая
0
1
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Горожанин30 января 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Это видимо подарок, для Бориса Моисеева:-D
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Он будет выть на голубую луну.Точнее кудахтать..:-D
0
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Гость30 января 2018, 18:41
Голубая лунна,не зря есть песня про луну:-D.
0
1
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Горожанин30 января 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Ты чё, чернокнижник что ле? Или травку покуриваешь?
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Да, кто его знает, что хуже, быть чернокнижником и покуривать травку или общаться с тобой, я не сравнивал. Что-то подсказывает, что это одно дepьмо.
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Горожанин30 января 2018, 19:25
"Голубая луна всемууу виной, все в округе говориили" :-D
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Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 00:12
В ответ на комментарий пользователя
Да, кто его знает, что хуже, быть чернокнижником и покуривать травку или общаться с тобой, я не сравнивал. Что-то подсказывает, что это одно дepьмо.
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Ну, тогда продолжай жевать, не отвлекайся.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 00:13
В ответ на комментарий пользователя
"Голубая луна всемууу виной, все в округе говориили" :-D
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Мля, кругом одни поющие . дарасы. Как Димас
0
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