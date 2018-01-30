Жители Татарстана смогут увидеть «голубое кровавое суперлуние»

Завтра, 31 января, жители Земли смогут увидеть полное лунное затмение, которое совпадает с суперлунием и «голубой Луной», сообщает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что в Татарстане будет частная форма затмения. Кстати, некоторые астрономы это явление называют «голубое кровавое суперлуние». В последний раз оно было в 1866 году.

- Луна в этот день будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты, поэтому мы увидим ее более крупной, чем обычно. Последний январский день подарит нам полнолуние, уже второе за этот месяц, которое называют «голубой Луной», - сообщили в КФУ.

Интересно, что в день «голубой Луны» земляне будут наблюдать «красную Луну». Во время полного лунного затмения естественный спутник войдет в тень Земли, а лучи Солнца, которые все равно будут достигать поверхности Луны, преломляясь в атмосфере нашей планеты, окрасят ее в красновато-коричневый цвет.