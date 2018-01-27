Весной в Казани откроют паломнический маршрут для туристов, протяженностью 200 км

"Путь Тукая" пройдет от музея поэта в Казани до его домика в селе Новый Кырлай

В Казани презентовали уникальный туристический маршрут - пешее или велосипедное паломничество на родину поэта Габдуллы Тукая.

Идея создать "Путь Тукая" возникла президента Союза велосипедистов Татарстана Ильдуса Янышева. В прошлом году во время своего кругосветного велопутешествия он был в Испании, где прошел паломнический маршрут "Путь Сантьяго". Это знаменитая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела, по которой ежегодно проходят до 500 тысяч паломников из многих стран мира.

"Почему бы не создать подобный маршрут и у нас?" - подумал велоактивист.

- Тем более, что "Путь Тукая" сможет стать катализатором развития пешеходного и велосипедного туризма в нашей республике и по другим направлениям – в Болгар, Свияжск и так далее…, - уверен Янышев.

Тукай был выбран не случайно - это имя известно во многих уголках мира, поэтому вызовет интерес к пешеходному и веломаршруту у иностраных туристов.

Сам маршрут будет начинаться в Казани - от литературного музея Габдуллы Тукая, а завершится в селе Новый Кырлай, где поэт прожил несколько лет. Маршрут пройдет через многочисленные деревни, музейный комплекс "Старая Казань", культурно-природные объекты Высокогорского и Арского районов.

- У жителей этих сел появится возможность дополнительного заработка, - говорят организаторы. - Например, они могут за определенную плату часть пути возить туристов на лошадях или санях, как в старину. Или покормить паломников национальной выпечкой и напоить травяным чаем.

Первые паломники пройдут Путь Тукая уже в мае 2018 года.